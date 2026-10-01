Професори читають лекції для одного студента: в яких вишах України критично бракує майбутніх учителів фізики та хімії. Відео

В Український державний університет ім. Драгоманова на фізику вступив один студент, на хімію – жодного, розповів заступник голови приймальної комісії Тарас Олефіренко. За його словами, це загрожує скороченням викладацького складу. Адже, якщо у попередні роки вдавалося сформувати групи хоча б з 10 студентів, то нині професори читають лекції для одного.

"Щоб підготувати фізика, це чотири роки тільки бакалаврату, півтора роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ці люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він уже знайде собі в іншому місці роботу", – сказав Олефіренко.