Професори читають лекції для одного студента: в яких вишах України критично бракує майбутніх учителів фізики та хімії. Відео
В Україні назріває катастрофа з природничими науками. Так, у 2026 році на фізичні спеціальності було зараховано трохи більше 520 першокурсників, на класичну хімію та вчителя хімії – разом близько 500 вступників, а біологію та біохімію вивчають 750 студентів.
Водночас на менеджменті навчається 20 тисяч першокурсників, а маркетинг обрало 8 тисяч вступників, повідомили в ефірі телемарафону Єдині новини. Цьогоріч Львівський національний університет імені Франка зарахував 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 на хімічні, що стало найбільшим набором за останні 5 років.
В Український державний університет ім. Драгоманова на фізику вступив один студент, на хімію – жодного, розповів заступник голови приймальної комісії Тарас Олефіренко. За його словами, це загрожує скороченням викладацького складу. Адже, якщо у попередні роки вдавалося сформувати групи хоча б з 10 студентів, то нині професори читають лекції для одного.
"Щоб підготувати фізика, це чотири роки тільки бакалаврату, півтора роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ці люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він уже знайде собі в іншому місці роботу", – сказав Олефіренко.
18 студентів на спеціальність середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж випускники класичних фізичного та хімічного факультетів можуть теж йти вчителювати. У 2026 році держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%, розповіли у Міністерстві освіти та науки.
"Враховуючи наскільки погано платять шкільним вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. В 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів. За цей рік в цьому плані зовсім не соромно. Якби так було кожний рік, то може і проблеми вже не було", – наголосили в МОН.
Декан хімічного факультету ЛНУ Григорій Дмитрів розповідає, що здобувши хімічну освіту можна обрати безліч професій.
"Левова частка зарахованих на класичні хімії. Потім ми започаткували нову освітню програму "Контроль за якістю продукції, безпеку виробництва" та зарахували п'ять студентів. І два студента на Середню освіту Хімію. Хімія дає дуже широкі можливості, починаючи від розробки ліків, закінчуючи високоінтегративними матеріалами для індустрії. Так само біоактивні матеріали: косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні," – сказав Дмитрів.
До Київського національного університету ім. Тараса Шевченка зарахували 106 хіміків. Проте з фізикою ситуація в рази гірше, повідомив виконуючий обовʼязки ректора Валерій Копійка.
"Ми набрали майже в два рази менше, десь 66 осіб ми набрали. А до повномасштабної війни, в 2021 році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер фізика, цікава фізика, астрономія. Але що по результату? З хіміками зрозуміло: фармацевтія, біологія, там все все чітко, зрозуміло. Вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються", – сказав Копійка.
Крім того скорочується державне замовлення на деякі спеціальності. Так, у 2024 році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць, цьогоріч 16, а зараховано всього 18, двоє з яких пішли на контракт.
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