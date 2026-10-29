Протести у Франції змусили владу змінити правила вступу до університетів й обмежити кількість учнів у класах

У Франції змінили систему вступу до закладів вищої освіти, створивши додаткові місця у вишах, тоді як наповнюваність класів для другого року середньої школи буде обмежена 28 учнями. Крім того, уряд заявив про виділення коштів на ремонт закладів освіти. Відповідні рішення відбулися після низки акції протестів у країні.

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Про це повідомляє Міністерство національної освіти Франції. Відтак, у країні планують замінити платформу вступу до університетів Parcoursup, яку мають запровадити під час вступної кампанії 2028 року. До кінця листопада комітет за участю учнів і вчителів повинен представити перші рекомендації щодо реформи.

Під час вступної кампанії 2027 року уряд планує оприлюднювати зрозумілі критерії розгляду заяв до кожної освітньої програми. Також абітурієнтам пояснюватимуть причини відмови у вступі, передбачать можливість виправляти помилки під час навчання та посилять профорієнтаційну підтримку.

У вишах планують створити 15 000 додаткових місць упродовж 2027–2028 років. Із них 10 тисяч відкриють у програмах BTS (Сертифікат кваліфікованого техніка. – Ред.) уже у вересні 2027 року. Ще 4 тисячі місць передбачили в технологічних університетських програмах BUT (Бакалавр технічних наук. – Ред.), а тисячу – в університетських програмах, пов’язаних із медичною освітою.

Для збільшення кількості місць у програмах BTS уряд планує передбачити понад 1200 додаткових учительських посад у 2027 році. Для університетських програм упродовж двох років створять 204 викладацькі посади.

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Кількість дітей у класах ліцеїв обмежать 28 учнями. Із вересня 2027 року це правило діятиме в половині закладів освіти із найменш сприятливими умовами, а з вересня 2028 року – в усіх. Також мають зменшити кількість школярів у найбільш наповнених групах першого та випускного років навчання.

Для реалізації цих змін уряд планує скасувати заплановане скорочення посад у закладах середньої освіти та створити 500 додаткових учительських посад у 2027 році.

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Крім того, передбачається 920 наборів працівників за контрактом для заміни відсутніх учителів. Понад половину з них уже здійснили. Крім того, кожен ліцей у середньому отримає 90 додаткових годин для короткострокової заміни педагогів.

Із вересня 2027 року учням гарантуватимуть щонайменше годинну обідню перерву та переглянуть правила поточного оцінювання. Зокрема, роль оцінок за перший рік навчання під час вступу до вишів і складання іспиту на бакалавраті.

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На ремонт ліцеїв передбачили 4 млрд євро пільгових кредитів до 2030 року. Ці кошти також зможуть використати департаменти для ремонту коледжів і муніципалітети для оновлення шкіл. 500 ліцеїв отримають кошти вже у першому кварталі 2027 року.

До 2029 року на ремонт, реконструкцію та будівництво університетських кампусів також будуть виділені кошти.

Водночас зміняться правила надання студентських стипендій. Із вересня 2027 року виплати за соціальними критеріями індексуватимуть відповідно до інфляції, а пороги доходів для отримання допомоги – відповідно до зміни доходів сімей. Вже розпочато будівництво 26 тисяч помешкань для студентів із 45 000 запланованих.

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До того ж, у Франції діє програма харчування за 1 євро для всіх студентів. У 2026 році за нею планують надати 53 млн порцій їжі проти 44 млн у 2025 році.

Водночас учительська профспілка вважає, що цих заходів недостатньо для задоволення вимог протестувальників, інформує Reuters. Генеральна секретарка профспілки Софі Венетіте наголосила, що потрібно обмежити кількість учнів у більшій кількості класів і найняти більше працівників, щоб поліпшити умови навчання.

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Спочатку учні старших класів блокували свої школи на знак протесту проти недостатнього кадрового забезпечення та ресурсів, рух, який згодом розширився і охопив загальні профспілки та так звані "жовті жилети", щоб висловити обурення щодо послаблення державних послуг та зростання вартості життя.

Водночас французький уряд, який перебуває під тиском ринків облігацій щодо зниження рівня боргу, заявив, що має мало вільних коштів для реагування на вимоги протестувальників.

У Франції посилюють заходи безпеки після погромів і підпалів

Нагадаємо, у Франції на тлі масових протестів, які супроводжувалися погромами, мародерством і сутичками з поліцією, влада розглянула можливість запровадження часткової комендантської години. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі опрацювати відповідні обмеження, щоб відновити громадський порядок і захистити підприємства.

Раніше OBOZ.UA розповідав про школи у Франції, "лавку покарань" та трирічок, яким не можна стрибати в калюжу.