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"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
5,8 т.
"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи
Ілюстративне зображення. Вчителі назвали причини звільнення

Українські вчителі розповіли, чому вони звільняються зі школи. Серед причин педагоги назвали дивні звіти, догани, ведення документації або сертифікацію.

Дискусію серед вчителів викликала користувачка мережі Threads з ніком yulka_cubylka. Вона у дописі запитала через що педагоги хочуть найбільше звільнитися зі школи або вже це зробили з якихось причин.

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Чому вчителі звільняються зі школи. Джерело: Скриншот

"Вчителі початкових класів, напишіть через що ви найбільше хочете звільнитися ? (або вже це зробили)", – написала жінка, а до коментарів долучилися й педагоги інших дисциплін.

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Найбільшу кількість вподобайок отримав коментар педагогині, яка розповіла, що у школі доводиться проводити свята приурочені до дивних подій, семінари та надавати фотозвіти. Крім того, багато нарікань було на бюрократію.

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Вчителі назвали причини звільнення зі школи. Джерело: Скриншот

"У нас колись затребували звіт по харчуванню окремо дівчат та хлопців. Для чого? Їм будуть окремі меню складати? Ніхто нічого не знає, але вказівки відділу освіти не обговорюються".

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Педагоги розповіли, чому звільняються зі школи. Джерело: Скриншот

"Забули подати фотозвіт про планетарій – догана".

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Причина звільнення вчителів. Джерело: Скриншот

"Ще не звільнилася, але вже оця документація і сертифікати дістали".

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Чому педагоги йдуть зі школи. Джерело: Скриншот

"Через керівництво Доведу свій клас до кінця семестру і звільняюсь. Діти та батьки чудові, дуже шкода їх залишати. А от з керівниками "треш", мʼяко кажучи".

''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Вчителі розповіли, чому звільняються зі школи. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка поділилася криком душі через втому педагогів.

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