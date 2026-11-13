''Проведіть ''День лівої пʼяти поета Пупенка''. Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи

Українські вчителі розповіли, чому вони звільняються зі школи. Серед причин педагоги назвали дивні звіти, догани, ведення документації або сертифікацію.

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Дискусію серед вчителів викликала користувачка мережі Threads з ніком yulka_cubylka. Вона у дописі запитала через що педагоги хочуть найбільше звільнитися зі школи або вже це зробили з якихось причин.

"Вчителі початкових класів, напишіть через що ви найбільше хочете звільнитися ? (або вже це зробили)", – написала жінка, а до коментарів долучилися й педагоги інших дисциплін.

Найбільшу кількість вподобайок отримав коментар педагогині, яка розповіла, що у школі доводиться проводити свята приурочені до дивних подій, семінари та надавати фотозвіти. Крім того, багато нарікань було на бюрократію.

"У нас колись затребували звіт по харчуванню окремо дівчат та хлопців. Для чого? Їм будуть окремі меню складати? Ніхто нічого не знає, але вказівки відділу освіти не обговорюються".

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"Забули подати фотозвіт про планетарій – догана".

"Ще не звільнилася, але вже оця документація і сертифікати дістали".

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"Через керівництво Доведу свій клас до кінця семестру і звільняюсь. Діти та батьки чудові, дуже шкода їх залишати. А от з керівниками "треш", мʼяко кажучи".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка поділилася криком душі через втому педагогів.