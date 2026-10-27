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Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: "Встав і вийшов!" Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
75
Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: "Встав і вийшов!" Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу
Як пройшов Радіодиктант 2026. Джерело: Скриншоти з відео/ Колаж OBOZ.UA

Завершився 27-й Радіодиктант національної єдності , текст якого цьогоріч отримав назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник та ветеран Артур Дронь, а читав його цьогоріч вперше дует: вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та громадська діячці та волонтерка Даша Астафʼєва.

Після зачитування останнього речення ведучі в ефірі Суспільнго поділилися своїми враженнями від участі у Радіодиктанті. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

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"Дуже хочеться, щоб цей текст ви прочитали ще раз уважно, не намагаючись встигнути за читцями. Це текст, мені здається, має дуже багато сенсів. Кожен їх на своєму рівні може сприйняти: особистісно, в більш широких сенсах. Перечитайте цей текст і, мені здається, дуже важливо після цього диктанту подзвонити, написати своїм близьким, рідним, друзям – де б вони не перебували, тому що багато про що хочеться поговорити. Я точно подзвоню своїй дружині", – сказав Пройдаков.

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Радіодиктант пишуть в Антарктиді. Джерело: Скриншот відео

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Українці в Швеції взяли участь у Радіодиктанті. Джерело: Скриншот відео

Взяли участь у Радіодиктанті також військові прикордонники, серед яких були й ті, які перебували у російському полоні, отримали поранення під час бойових завдань. Усі вони були вражені текстом і після його прочитання написали своїм рідним.

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Військові-прикордонники на Одещині, хтось із них був у полоні. Джерело: Скриншот відео

Побачити серед учасників можна було також відомого військового Олександра Терена, шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка, співачку Вікторію Лелеку, міністерку культури України Тетяну Бережну, телеведучого Констянтина Грубича. Також про участь повідомили фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, письменниця Катя Бльостка, співачка alyona alyona, працівники Дніпровської ГЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту і ще багато-багато інших.

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Міністерка культури України Тетяна Бережна. Джерело: Скриншот відео

Цьогоріч у всеукраїнському флешмобі вчергове взяла участь рекордсменка по кількості разів написання Радіодиктанту – Христина Гоянюк.

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Христина Гоянюк пише Радіодиктант 2026. Джерело: Скриншот відео

Торік вона була обурена текстом, назвавши його "дурнуватим і погано прочитаним". Жінка зробила дві помилки у диктанті під назвою "Треба жити". Гоянюк брала участь у всіх диктантах національної єдності, і лише сім разів робила помилки. А у 2023–2024 роках вона ставала переможницею всеукраїнського флешмобу. За професією рекордсменка – лікарка-бактеріолог.

Також до Радіодиктанту долучилися і маленькі українці з укриття дитячої лікарні "Охматдит".

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

В Охматдиті написали радіодиктант. Джерело: Скриншот відео

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Як Росія намагається знищити українське слово. Джерело: Скриншот відео

Пройдаков просльозився, а Астаф'єва сказала: ''Встав і вийшов!'' Як минув Радіодиктант 2026: фото з найнезвичніших куточків світу

Книгарня зі згорілими книгами. Джерело: Скриншот відео

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українці розкритикували Радіодиктант 2025 і згадали Don't push the horses.

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