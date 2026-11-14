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Пʼять Іллей чи пʼять Іллів? Як правильно вживати імʼя у множині

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
57
Пʼять Іллей чи пʼять Іллів? Як правильно вживати імʼя у множині
Уявіть, що кожного з цих хлопців звати Ілля. Джерело: Pexels

Уявіть, що у вашому колективі (на роботі, в університеті, в школі, в спортзалі, у гуртку тощо) зібралось аж п’ятеро чоловіків на ім’я Ілля. Як ви розповісте про цей факт українською мовою?

Це питання не давало спокою користувачці Threads під ніком @dd.rina. Тому вона спитала у соцмережі: "Якщо Ілля – один, то як сказати шо їх пʼять? Іллів? Ільов?". На що їй жартома відповіли: "5 Іллів замовили 5 шаурмів". А от OBOZ.UA вирішив всерйоз розібратись, як же насправді буде правильно.

Пʼять Іллей чи пʼять Іллів? Як правильно вживати імʼя у множині

Користувачка Threads запитала, як утворювати родовий відмінок множини від імені Ілля. Джерело: Скриншот

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А тут все доволі просто: ім’я Ілля у родовому відмінку множини має таке ж закінчення, як і більшість іменників чоловічого роду в цій формі – це закінчення -ів. Його ми використовуємо і у твердій групі (вітрів, морів, татів, котів, будинків, черевиків), і у м’якій (днів, країв, бійців, суддів, велетнів), і навіть у мішаній (слухачів, дощів, вантажів, товаришів, теслярів, бджолярів). Закінчення також може бути нульовим (чобіт, кілограм, татар, собак), або -ей (коней, гостей, грошей), але це не наш випадок. Тобто про п’ятьох чоловіків на ім’я Ілля ми кажемо "п’ять Іллів".

Пʼять Іллей чи пʼять Іллів? Як правильно вживати імʼя у множині

Відмінювання імені Ілля. Джерело: Скриншот

А от щодо шаурми, то це точно був жарт. Слово "шаурма" належить до незліченних іменників, а отже не має форми множини. Тому правильно було би побудувати це речення так: "П’ять Іллів замовили 5 порцій / згортків / штук / одиниць шаурми".

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно утворювати українською мовою по батькові від імені Ігор.

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