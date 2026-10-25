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П'ять рис, які мали діти 60-х і 70-х років, а сучасним школярам вони й не снились

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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П'ять рис, які мали діти 60-х і 70-х років, а сучасним школярам вони й не снились
Відсутність гаджетів змушувала дітей 1960-70-х років розвивати в собі те, що зараз вважається справжніми суперздібностями. Джерело: Unsplash

Сучасний світ сповнений різних зручностей на кшталт смартфонів і постійного доступу до інтернету, а от у 1960-1970-х роках діти росли без усіх цих речей. Залишені сам на сам із власною нудьгою, вони випрацьовували у себе навички та уміння, які зараз здаються справжніми суперсилами – настільки рідко трапляються.

Озираючись назад, легко зрозуміти, наскільки корисно було давати дітям час і простір для самостійних занять, коли розважати їх могли лише власні думки та друзі. Видання YourTango розповіло про риси, які мали діти 1960-1970-х і яких у наш час бракує навіть дорослим.

Уміння давати раду з власною нудьгою

Нудьгувати мало кому подобається. Сьогодні більшість людей у такі моменти тягнеться до телефона, щоб пограти в гру або погортати соцмережі. Це здається ефективним, адже так можна зайняти думки чимось іншим. Однак у 1960-1970-х роках у дітей не було телефонів і планшетів із безліччю доступних розваг. Тому їм доводилось або миритися з відчуттям нудьги, або вмикати уяву. Якщо поруч були інші діти, можна було піти погратися з ними надворі. А якщо ні – доводилося розважати себе самотужки.

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Уміння розв’язувати конфлікти

Зазвичай люди намагаються уникати конфліктів, а не розбиратися в них і шукати рішення. Причиною може бути прагнення всім догодити або дискомфорт, який виникає під час суперечок. Проте діти в 1960-1970-х роках поводилися інакше. Вони з’ясовували стосунки безпосередньо одне з одним і вчилися сперечатися та знаходити компроміси, не залучаючи дорослих до кожної ситуації.

П'ять рис, які мали діти 60-х і 70-х років, а сучасним школярам вони й не снились

Життя без гаджетів та інтернету розвивало в дітях терпіння, уміння давати раду власній нудьзі та комунікативні навички. Джерело: Pexels

Винахідливість

Зараз, щоб дізнатися значення незнайомого слова чи з’ясувати, які яблука краще класти у пиріг, достатньо взяти до рук телефон – за лічені секунди відповідь буде перед очима. Пів століття тому діти не мали такої зручності. Шукати слова доводилось у словниках та енциклопедіях, рецепти – питати у знайомих, а для пошуку цікавих місць – гуляти по району. Сьогодні ж люди часто недостатньо довіряють власним силам, щоб звернутися до когось по допомогу, дізнатися щось нове без інтернету чи поекспериментувати.

Терпіння

Завдяки телефонам і службам доставки дорослим сьогодні не так часто доводиться чекати. У результаті ми стаємо нетерплячими і нерідко обираємо найшвидшу винагороду, навіть якщо вона менша за ту, на яку сподівалися. А у 1960-1970-х роках діти вчилися терпіння просто тому, що без нього було ніяк. Улюблені передачі показували в певний день і час, а на бажані ласощі доводилося чекати, поки батьки підуть до магазину. Постійно стикаючись із затримками, діти тих років училися сприймати їх спокійно.

Уміння ефективно спілкуватися

Навички спілкування необхідні для побудови стосунків з іншими людьми, проте багатьом вони даються нелегко. Чимало людей не вміють підтримувати змістовну розмову або знаходити спільну мову з іншими, хоча сьогодні ми пов’язані одне з одним як ніколи раніше. У 1960-1970-х роках діти багато часу проводили, спілкуючись віч-на-віч. Без мобільних телефонів їм доводилося самостійно орієнтуватися в різних соціальних ситуаціях у реальному часі. Так вони вчилися розуміти мову тіла, довіряти одне одному, розв’язувати суперечки без втручання дорослих і слухати співрозмовника, щоб зрозуміти його. Усе це допомагало їм розвивати емпатію та будувати глибші стосунки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому діти люблять натискати на кнопку ліфта і що робити, якщо вони негативно реагують на відмову.

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