''Письмо, котрому ниє кунця''. Мережу розсмішила версія Радіодиктанту закарпатською говіркою

Минулорічний Радіодиктант національної єдності здивував учасників появою кількох діалектних слів, які вставила у свій текст письменниця Євгенія Кузнецова. Тоді це надихнуло користувачів соцмереж "перекласти" її слова на різні діалекти і навіть жаргони. Цьогоріч історія повторилась.

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Журналістка із Закарпаття Марина Алдон вирішила переписати текст Артура Дроня "Лист, який не закінчується" місцевим говором. Текст в її виконанні отримав назву "Письмо, котрому ниє кунця" і місцями він взагалі несхожий на оригінал. Свій варіант Алдон опублікувала у Facebook.

"То тоже про читаву любов. Може, даже про майчитаву", – йдеться у "перекладеному" тексті диктанту. "Ми ся встрітиме навкурці усім правилам. Вір ми читаво! Коли бисіда ся не пуддає часови й пространствови, то й есе письмо ся не кончит ніґде і ніґда", – містить він і такі слова

Коментатори зізнавались, що їх повеселила така версія тексту Артура Дроня. Хоча дехто і жартував, наче в такому вигляді текст "Азаров диктував, а Янукович писав", маючи на увазі колишніх прем’єр-міністра та президента України.

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Самі заркапатці зізнавались, що їм подобається бачити текст Радіодиктанту, написаний словами, притаманними їхньому регіону, хоча деякі зізнавались, що впізнали не всі. А от мешканці сусідньої Буковини тішились тому, що теж впізнали дещо із використаної лексики.

Раніше OBOZ.UA публікував повний текст Радіодиктанту національної єдності 2026. Його цього року читали волонтерка і громадська діячка Даша Астаф’єва та вчитель української мови Артур Пройдаков.

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