Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня, і буде традиційно приурочений до Дня української писемності та мови. Проведення акції підтвердила команда Суспільного Мовлення, яка відповідає за її організацію.

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Про те, яким має бути радіодиктант, розповіло видання "Суспільне. Культура". Щороку перед днем його проведення широко обговорюють імена двох людей – автора тексту та диктора, який буде його зачитувати. Поки що їх вирішили зберегти в таємниці. Цей секрет розкриють пізніше в ефірі Українського Радіо.

Втім, уже відомо, що трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного. Послухати його можна буде через такі медіа:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки suspilne.radio та "Дія".

"Нині все відбувається надзвичайно швидко: новини стрімко змінюють одна одну, а події майже миттєво втрачають актуальність. На цьому тлі Радіодиктант для багатьох людей і залишається сталою величиною, традицією, яка допомагає відчувати приналежність до великої української родини, де б ми не були", – так описав суть акції член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році командою Українського Радіо. Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська. Роком раніше текст написала Оксана Забужко, а диктором став військовослужбовець та поет Павло Вишебаба. Серед авторів радіодиктанту також були Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович, а читали його Олексій Гнатковський, Ада Роговцева, Римма Зюбіна, Олександр Авраменко.

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Щороку текст для радіодиктанту пишуть спеціально, щоб учасники не змогли знайти його у книжках і подати на перевірку нечесно написану роботу. До речі у 2025 році на адресу організаторів надійшло понад 11 200 робіт. Більшість з них учасники подали в електронному вигляді, але були й роботи, надіслані звичайною поштою. Причому частина паперових листів надійшла від учасників з Італії, США та Бельгії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, скільки людей написало радіодиктант 2025 без жодної помилки.

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