Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Банки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересняракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відеоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріДональд Трамп і Володимир ПутінТрамп кличе Путіна в Маямі на G20: чого США хочуть від Кремля та чим це небезпечно для України. Інтерв’ю з ВеселовськимПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимСкільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстрілиПутін намагається "вимкнути" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстрілиПутін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиціПутін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

Радіодиктант 2026: коли відбудеться, хто автор і де слухати

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 46
Радіодиктант 2026: коли відбудеться, хто автор і де слухати
Учасники Радіодиктанту 2025
Джерело: NurPhoto

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня, і буде традиційно приурочений до Дня української писемності та мови. Проведення акції підтвердила команда Суспільного Мовлення, яка відповідає за її організацію.

Про те, яким має бути радіодиктант, розповіло видання "Суспільне. Культура". Щороку перед днем його проведення широко обговорюють імена двох людей – автора тексту та диктора, який буде його зачитувати. Поки що їх вирішили зберегти в таємниці. Цей секрет розкриють пізніше в ефірі Українського Радіо.

Втім, уже відомо, що трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного. Послухати його можна буде через такі медіа:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 520
"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
icon 520
"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 225
Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ
icon 225
Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 220
Зробіть рівняння правильним: головоломка із сірниками
icon 220
Зробіть рівняння правильним: головоломка із сірниками

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки suspilne.radio та "Дія".

"Нині все відбувається надзвичайно швидко: новини стрімко змінюють одна одну, а події майже миттєво втрачають актуальність. На цьому тлі Радіодиктант для багатьох людей і залишається сталою величиною, традицією, яка допомагає відчувати приналежність до великої української родини, де б ми не були", – так описав суть акції член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році командою Українського Радіо. Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська. Роком раніше текст написала Оксана Забужко, а диктором став військовослужбовець та поет Павло Вишебаба. Серед авторів радіодиктанту також були Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович, а читали його Олексій Гнатковський, Ада Роговцева, Римма Зюбіна, Олександр Авраменко.

Щороку текст для радіодиктанту пишуть спеціально, щоб учасники не змогли знайти його у книжках і подати на перевірку нечесно написану роботу. До речі у 2025 році на адресу організаторів надійшло понад 11 200 робіт. Більшість з них учасники подали в електронному вигляді, але були й роботи, надіслані звичайною поштою. Причому частина паперових листів надійшла від учасників з Італії, США та Бельгії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, скільки людей написало радіодиктант 2025 без жодної помилки.

Схожі теми
українська моваРадіодиктант національної єдностіСуспільне
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись