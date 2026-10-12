Радіодиктант 2026. Оголошено автора і читців тексту, серед них – Даша Астаф'єва

Автором тексту Радіодиктанту національної єдності 2026 став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читати його будуть вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

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Про це в прямому ефірі Українського Радіо оголосила Юлія Шелудько, координаторка Радіодиктанту і продюсерка Українського Радіо. 27-й Радіодиктант звучатиме у День української писемності та мови – 27 жовтня. Цьогоріч вперше він його начитуватимуть у дуеті.

"Дуетне начитування Радіодиктанту – це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми сподіваємось задовольнити запит слухачів, орієнтованих на медійну яскраву особистість, і тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует – одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з погляду драматургії проєкту це оригінально та цікаво", — розповіла Шелудько.

Що відомо про автора тексту

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

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"Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте", – розповів письменник.

Що відомо про читців Радіодиктанту

Артур Пройдаков – популяризатор української мови, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021, а також перший вчитель в історії України, який увійшов у десятку найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023. Він також є автором книги "Ну хто так робить!? Як навчити дитину вчитися".

Головні історії дня

"Читати Радіодиктант для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об’єднує нас", – сказав Пройдаков.

Також текст радіодиктанту звучатиме і голосом Даші Астафʼєвої – громадської діячки, що з початку повномасштабного вторгнення змістила власну діяльність на волонтерство та підтримку ЗСУ. Нині вона є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

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"Ця подія для мене – ще один доказ, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую що повірили. Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!" – поділилася Астафʼєва.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюється у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: в ефірах Українського Радіо та Радіо Культура, телеканалі Суспільне Культура, ютуб-каналі Українського Радіо й застосунках suspilne.radio на iOS і Android та Дія.

Цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб це робив учитель.