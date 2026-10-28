"Радіодиктант розділив українців". Наталія Сумська, яку хейтили за читання в 2025 році, різко пройшлася по Даші Астаф'євій

Волонтерка і громадська діячка Даша Астаф’єва, яка в парі з вчителем Артуром Пройдаковим прочитала цьогорічний Радіодиктант національної єдності, отримала переважно схвальні відгуки. Проте своє незадоволення її вибором на роль читця і поведінкою під час ефіру висловила акторка Наталія Сумська, яка виконувала ці обов’язки у 2025 році.

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В ефірі телеканалу "Київ 24" Сумська розкритикувала призначення Астаф’євої, а також її жарт із фразою "встав і вийшов" і навіть порівняла свою наступницю з опальним колишнім президентом України Віктором Януковичем. Зокрема акторка вказала на те, що постать Даші не об’єднала суспільство, а саме таку задачу ставлять перед собою організатори Радіодиктанту, а роз’єднала його. "Тобто не єдність, а розділення суспільства, скажімо так. Воно відбулося", – сказала акторка.

Вона також наголосила, що Астаф’єву обрали "щоб потішити людей", замість залишити читцем лише вчителя, як просила частина учасників диктанту. "І глядацька маса велика дуже схвально до цього поставилася, не зважаючи на ті закиди, про які ми зараз говоримо", – зазначила Сумська.

Окремій критиці вона піддала жест, яким Астаф’єва завершила свою участь у Радіодиктанті. Волонтерка, нагадаємо, звернулась до хейтерів словами: "Встали і вийшли". А після цього ефектним рухом кинула на стіл ручку, яку тримала в руках.

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"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не втрималася і викрила себе таким чином, що її все-таки дістали дорікання людей, які в переддень написання диктанту були адресовані їй. Я так сприйняла це", – прокоментувала цей жест Сумська. І порівняла його із жестом Януковича, який після втечі з України організував пресконференцію, щоб заявили про свою легітимність як голови держави. Тоді він від злості просто перед камерами зламав ручку.

Як повідомляв OBOZ.UA, Наталія Сумська була читцем Радіодиктанту-2025 і отримала багато негативних відгуків за те, як саме вона виголосила текст. Акторку критикували за те, що вона читала занадто швидко і зайвий раз повторювала окремі фрагменти, чим збивала учасників. Рекордсменка з написання диктантів Христина Гоянюк тоді назвала текст "недобре прочитаним", а філологи вказували на те, що Сумська порушила методику надиктовування. Натомість манеру читати Астаф’євої розхвалили і навіть запропонували створити петицію, щоб вона стала постійним читцем Радіодиктанту.

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