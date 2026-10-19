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Разом, окремо чи з дефісом? Як правильно писати назву мешканця Івано-Франківська

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 204
Разом, окремо чи з дефісом? Як правильно писати назву мешканця Івано-Франківська
Назву міста пишемо з дефісом, прикметник від неї - також, а от іменник на позначення мешканця - разом. Джерело: Artem Hvozdkov

Те, що ім’я та прізвище письменника Івана Франка ми пишемо окремо, а назву міста, поіменованого на його честь – через дефіс (Івано-Франківськ), відомо більш-менш усім. А чи знаєте ви, як правильно пишеться назва мешканця цього міста українською мовою?

Можливо, теж з дефісом, як і назву міста? Насправді цей випадок є певного роду винятком у чинному правописі. OBOZ.UA розбирався, в чому він полягає.

Пояснення знаходимо у розділі, який регулює написання власних назв. Згідно з ним, географічні назви, що становлять поєднання двох імен або імені та прізвища (чи прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка – без нього) й зі зміною форми другого компонента пишуться через дефіс. Так само пишуться і похідні від них прикметники.

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Разом, окремо чи з дефісом? Як правильно писати назву мешканця Івано-Франківська

Іменникова назва мешканця Івано-Франківська пишеться разом. Джерело: Скриншот

Тому мешканець у нас буде який? Івано-франківський. Так само як андрієво-іванівський від Андрієво-Іванівки, михайло-коцюбинський від Михайло-Коцюбинського, дмитро-варварівський від Дмитро-Варварівки.

А от іменникові назви жителів, утворені від будь-яких топонімів, що пишуться через дефіс, є винятком із правила. Їх ми завжди пишемо без дефісу. Тому людина, яка живе у Франківську буде називатись іванофранківець або іванофранківка. За цим самим правилом утворюються й назви мешканців інших міст, які пишуться через дефіс, наприклад, ньюйорківці від Нью-Йорка.

Раніше OBOZ.UA пояснював, коли треба казати "запинатися", а коли – "затинатися".

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