Дитячі віршики – це те, що ми проносимо з собою крізь все життя. Але проблема полягає в тому, що для багатьох сучасних дорослих в Україні більшість таких віршиків російськомовні. Тож тим, хто виховує своїх дітей українською мовою, доводиться шукати альтернативи.

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І, наприклад, для віршика "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" існує чудовий переклад. Його запропонувала мовна тренерка та психологиня Мирослава Кім.

З’явився цей віршик у радянські часи, а його автор залишається невідомим. Популярний текст використовували для того, щоб забавляти дитину і допомагати молодим батькам правильно робити масаж немовляті. Текст дає змогу запам’ятати послідовність рухів – погладжування, постукування, легкі пощипування. Також діти, коли підростали, використовували його як лічилочку під час ігор.

Кім вирішила створити україномовний відповідник. За її словами, на переклад у неї пішло близько 20 хвилин. І ось який віршик вийшов у результаті – запам’ятовуйте і використовуйте.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" українською

Рейки-рейки, шпали-шпали...

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось –

Горошинки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім'я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

От директор-молодець

Стіл поставив і стілець.

Та друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

"Люба доню! Рідна пташко!

Висилаю жовту чашку,

В неї сонячні бочки

І на денці – крапочки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які україномовні віршики допоможуть запам’ятати кольори веселки.