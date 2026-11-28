"Робила ритуал, щоб вчителька не прийшла на урок": малюнок у зошиті школярки розсмішив мережу
Тато школярки Роман Северов поділився фото малюнку, який зробила його донька у школі. Дівчинка намалювала пентаграму у зошиті на перерві між уроками.
Про це чоловік розповів у дописі в Threads. Він зауважив, що попросив дитину спершу робити уроки, а потім "займатися жертвоприношенням".
"Сьогодні побачив у доньки в зошиті пентаграму і попросив її спочатку робити уроки, а вже потім займатися сатанізмом та жертвоприношенням. На це вона відповіла, що все розуміє і пентаграму намалювала на перерві між уроками, така зірочка. На щось ще треба звернути увагу при вихованні дитини?" – написав тато школярки.
Українців розсмішив допис чоловіка і вони зазначали, що дівчинка робила ритуал, аби вчителька не прийшла на урок й жартували, що варто слідкувати за тим, щоб дитина робила вірно жертвоприношення. Водночас інші казали, що демони люблять точність, тож школярці необхідні циркуль і лінійка.
"Навчіть, що викликати демонів, щоб допомогли з домашкою – то трата таланту".
"Порадьте дитині використовувати лінійку і циркуль. Демони математики люблять точність в усьому".
"Слідкуйте, щоб дитина робила жертвоприношення вірно".
"Не заважайте їй, в неї велике майбутнє. Як почне символи вписувати, то трошки нервуйте і перевірте чи правильні".
"Здається, викликати демонів, то нормальний етап дорослішання".
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