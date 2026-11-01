Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківІлюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з УкраїноюНорвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Норвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Беньямін НетаньягуЩоб не залежати від арабських партій: в Ізраїлі розглядають можливість прямих виборів прем'єр-міністраВорог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"Ворог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"У парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий урядУ парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий уряд"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по Ірану"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по ІрануНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацієюЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
132
Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото
Вчитель географії приголомшив мережу проведенням уроку. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вчитель географії з Києва Андрій Уткін влаштував для учнів цікавий квест на уроці. Педагог розсипав на партах кілька гірських порід, а школярі мали встановити, що це за каміння і зібрати набори назад.

На своїй сторінці в Threads пан Андрій зауважив, що діти могли користуватися будь-якими джерелами інформації, окрім як звертатися до вчителя. Допис зібрав понад пів мільйона переглядів, а у коментарях українці підкреслювали, що подібні уроки набагато цікавіші для дітей, ніж просто читання предмету.

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Андрій Уткін провів цікавий урок географії для школярів. Джерело: Скриншот

"В одній з шкіл Києва вчитель географії на уроці спеціально розсипав на партах кілька наборів гірських порід. Каменюки переплутались і ні в чому не винні учні мають встановити що є що й зібрати набори назад, дозволено користуватись будь-якими джерелами інформації (окрім вчителя)", – написав педагог.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
117
Виступаючий спортсмен
117
Виступаючий спортсмен
Аліна МілсентАліна Мілсент
9
Чи є у вас лідерські здібності: покаже простий тест
9
Чи є у вас лідерські здібності: покаже простий тест
Олена БилімОлена Билім
1,8 т.
Оберіть дерево: тест розкриє вашу особистість
1,8 т.
Оберіть дерево: тест розкриє вашу особистість
Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Андрій Уткін показав цікавий урок географії. Джерело: Threads Андрій Уткін

Він також додав, що школярі повністю впоралися із завданням. Водночас коли вони питали його, чи зможе педагог розгадати всі породи із заплющеними очима, то він відповів, що мінімум 15-20% він зможе визначити таким чином.

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

У Києві вчитель географії провів оригінальний урок. Джерело: Threads Андрій Уткін

Дехто зазначав, що подібні уроки запамʼятаються школярам на все життя, а щось схоже проводять для студентів інших спеціальностей у закладах вищої освіти. Водночас інші питали як потрапити на урок до вчителя.

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Мережу вразив урок географії. Джерело: Скриншот

"У нас на фармакогнозії (лікарські рослини) було схоже, моє найулюбленіше завдання. Вчителька давала дрібку пилу, треба було хімреакціями і мікроскопом визначити "що то було". Успіхів вашим учням. Впевнена, вони запам'ятають це заняття".

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Українців вразив урок географії в Києві. Джерело: Скриншот

"Я школу закінчила багато років назад, але як потрапити до вас на урок?"

"Медики так вивчають кісточки кисті і стопи, тільки вони не бачать що там під серветкою,і мають визначити кожну кісточку на дотик. А географу респект!"

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Вчитель географії поділився досвідом проведення уроку. Джерело: Скриншот

"Наочність, креативність та мозкова активність. І ще море дітям задоволення".

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Українців захопив урок географії у київській школі. Джерело: Скриншот

"Це було зроблено для користі дітей, це є урок географії, діти мають то вивчати, мають знати природні краєвиди своєї країни, де вони живуть, ростуть, пізнають".

Розсипав на партах каміння і заборонив звертатися до нього по допомогу: вчитель географії з Києва влаштував учням несподіваний квест. Фото

Українці вражені уроком географії у школі. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому одяг б’ється струмом і в темряві спалахує іскрами.

Схожі теми
Освіта в УкраїнігеографіяшколаАндрій УткінАндрій Уткін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!