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"Сам зробив дві": автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
39
"Сам зробив дві": автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки
Артур Дронь звернувся до українців через Радіодиктат. Джерело: Instagram / Артур Дронь

Автор Радіодиктанту національної єдності 2026 письменник та ветеран Артур Дронь звернувся до українців. Зокрема, він закликав усіх не перейматися через помилки, адже записував свій текст і сам зробив дві.

Про це Дронь написав у дописі в Threads. Він підкреслив, що національна єдність має різні прояви, а найкраще, що він міг очікувати від свого тексту, – це що він згуртує українців.

''Сам зробив дві'': автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Артур Дронь звернувся до учасників Радіодиктанту 2026. Джерело: Скриншот

"Пост підтримки всім, хто переживає через помилки в диктанті. Я записував із вами власний текст і все одно зробив аж дві. Національна єдність має різні прояви, не переймайтесь", – написав Дронь.

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У коментарях автор Радіодиктанту отримав повідомлення вдячності за такий текст, а українці підтвердили, що перейнялися змістом, а не думали про помилки.

''Сам зробив дві'': автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Українці підтримали автора Радіодиктанту. Джерело: Скриншот

"Дякую вам за вашу справжність. Таке відчуття, що в нас зараз конкурс на найлюдяніших письменників, і ви один із лідерів".

''Сам зробив дві'': автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Дронь звернувся до учасників Радіодиктанту через помилки. Джерело: Скриншот

Водночас напередодні і після оприлюднення правильного тексту Радіодиктанту багато користувачів мережі встигли розсваритися. Так, зокрема найбільше розділило українців правильне написання слова "зеесушний". Ймовірну підказку мережа знайшла у виданні самого автора – "Гемінґвей нічого не знає". Це слово надруковане на 70 сторінці. Всупереч правилам чинного правопису, воно написане там так: ЗСУшний.

Згідно з нормами правопису, слово повинно писатись "зеесушний". Однак у збірці есеїв Дроня спостерігається так звана авторська орфографія. Часом письменники, а також редактори, які пізніше працюють з їхніми текстами, відступають від загальноприйнятих норм написання деяких слів. Це робиться, щоб досягнути певного смислового чи художнього ефекту.

''Сам зробив дві'': автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Як правильно писати слово ЗСУшний. Джерело: Скриншот

З хвилею хейту стикнулася і цьогорічна дикторка Радіодиктанту Даша Астафʼєва. Деякі українці вважали її участь до акції недоречною, згадуючи минулу кар'єру, зокрема, зйомки для журналу Playboy. Своє незадоволення вибором на роль читця і поведінкою під час ефіру висловила і акторка Наталія Сумська, яка виконувала ці обов’язки у 2025 році. Вона розкритикувала призначення Астаф’євої, а також її жарт із фразою "встав і вийшов" і навіть порівняла свою наступницю з опальним колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Зокрема акторка вказала на те, що постать Даші не об’єднала суспільство, а саме таку задачу ставлять перед собою організатори Радіодиктанту, а роз’єднала його. "Тобто не єдність, а розділення суспільства, скажімо так. Воно відбулося", – сказала акторка.

Тоді як автор цьогорічного Радіодиктанту відповів хейтерам Астафʼєвої і підкреслив, що суспільство відволікає увагу від головної мети всеукраїнського флешмобу. За його словами, диктант покликаний об’єднувати українців навколо мови, а не ставати приводом для суперечок і критики особистостей.

''Сам зробив дві'': автор Радіодиктанту 2026 Артур Дронь звернувся до українців, які гризуться через помилки

Хто читав Радіодиктант. Джерело: Суспільне

Після зачитування останнього речення, ведучі Радіодиктанту поділилися своїми враженнями. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

По завершенні Радіодиктанту у мережі заговорили про те, щоб співачка була щорічною ведучою події, адже мало хто сподівався, що вона так майстерно впорається із завданням. OBOZ.UA зібрав реакцію українців, які долучилися до флешмобу популяризації української мови. Значна кількість користувачів підкреслювали професійність Астафʼєвої у начитування тексту, приємність її голосу та зазначали, що це вийшов найкращий Радіодиктант усіх часів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що учитель-блогер потролив організаторів Радіодиктанту через несподівану "перекличку".

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