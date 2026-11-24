Середній бал випускників коледжів за два роки майже не змінився: що показало дослідження ДСЯО
Середній бал випускників закладів фахової передвищої освіти у 2025/2026 навчальному році становив 62,4 бала зі 100 можливих, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року 62,8). Це суттєво поступається результатам 2018/2019 навчального року, коли середній бал сягав 86,71.
Такі результати показало дослідження, проведене Державною службою якості освіти. Водночас зафіксовано значний розрив між результатами окремих освітньо-професійних програм (ОПП): розмах між мінімальним та максимальним середніми балами за чотири етапи проєкту зріс більш ніж у чотири рази – до 61,85 бала (від 32,08 до 93,93 бала).
Упродовж 2025/2026 навчального року тестування охопило 8432 студентів із 124 закладів фахової передвищої освіти. Роком раніше участь у ньому взяли 7991 студент із 133 закладів, а у 2023/2024 навчальному році – 8477 студентів зі 152 закладів.
За чотири етапи проєкту кількість освітньо-професійних програм, охоплених тестуванням, зросла з 15 до 37, а кількість спеціальностей – із 14 до 21.
Водночас за результатами моніторингу:
Раніше OBOZ.UA розповідав, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів.