Реєстрація для участі в сертифікації учителів 2027 розпочнеться 15 січня і триватиме до 25-го включно. Вперше пройти тестування зможуть викладачі природничої освітньої галузі та природознавства. Взяти участь у незалежному оцінюванні зможе 5000 українських педагогів.

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Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Завдання сертифікації укладатимуть відповідно до чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Їх розроблено з урахуванням вимог професійного стандарту.

Реєстрація проходитиме у два етапи:

з 15 до 22 січня – у межах регіональних реєстраційних квот основного етапу реєстрації;

– у межах регіональних реєстраційних квот основного етапу реєстрації; із 23 до 25 січня – у межах граничної кількості учасників сертифікації, без застосування регіональних реєстраційних квот.

Кількість учасників розподілено таким чином:

1750 осіб – учителі початкових класів

– учителі початкових класів 1000 осіб – природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство"

– природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство" 750 осіб – української мови і літератури

– української мови і літератури 500 осіб – математики

– математики 500 осіб – англійської мови

– англійської мови 500 осіб – історії та громадянських дисциплін

Сертифікація передбачатиме три послідовні етапи:

Незалежне тестування – оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації.

– оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації. Самооцінювання власної педагогічної майстерності.

Оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.

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Регіональні реєстраційні квоти основного етапу реєстрації

Регіон Гранична кількість учасників сертифікації педагогічних працівників певної категорії в регіоні Учителі історії та громадянських дисциплін Учителі математики Учителі української мови і літератури Учителі англійської мови Учителі природничої освітньої галузі Учителі початкових класів Вінницька область 22 22 33 22 43 79 Волинська область 21 21 31 21 42 74 Дніпропетровська область 26 26 40 26 53 92 Донецька область 14 14 21 14 28 47 Житомирська область 19 19 29 19 39 68 Закарпатська область 21 21 32 21 42 78 Запорізька область 16 16 24 16 32 52 Івано-Франківська область 23 23 34 23 46 73 Київська область 24 24 36 24 47 91 Кіровоградська область 17 17 25 17 33 60 Луганська область 11 11 16 11 22 37 Львівська область 33 33 49 33 65 115 Миколаївська область 16 16 24 16 33 59 Одеська область 25 25 38 25 50 95 Полтавська область 19 19 29 19 39 69 Рівненська область 22 22 32 22 43 75 Сумська область 16 16 25 16 33 54 Тернопільська область 19 19 28 19 38 68 Харківська область 22 22 34 22 45 75 Херсонська область 13 13 19 13 26 44 Хмельницька область 20 20 30 20 40 72 Черкаська область 18 18 27 18 36 63 Чернівецька область 18 18 26 18 35 62 Чернігівська область 17 17 25 17 33 57 м. Київ 28 28 43 28 57 91

Ознайомитися з програмами незалежного тестування для відповідних категорій учителів можна вже зараз. Вони допоможуть зорієнтуватися у змісті тестування та визначити, яким питанням варто приділити увагу під час підготовки.

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