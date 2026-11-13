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"[Ша-і]-контент" чи "[ші]-контент"? Репетиторка української мови пояснила, як вимовляти правильно

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
57
"[Ша-і]-контент" чи "[ші]-контент"? Репетиторка української мови пояснила, як вимовляти правильно
Як правильно читати українською мовою абревіатуру ШІ. Джерело: ismagilov

Великі лінгвістичні моделі, які ми ще називаємо штучним інтелектом, уже стали одним зі звичних інструментів, яким ми користуємось щодня. Навіть абревіатура ШІ стала загальновживаною і не потребує додаткових пояснень. Але чи правильно ви називаєте її українською мовою?

Репетиторка Оксана Качура звернула увагу, що у мовленні можна зустріти два варіанти вимовляння такого скорочення. Одні кажуть, називаючи кожну літеру окремо – [ша-і], тоді як інші кажуть та, наче це коротке слово із двох літер [ші]. Педагогиня опублікувала в TikTok пояснення, як же насправді потрібно вимовляти ШІ відповідно до правил української мови.

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"Наштовхнулася я спочатку на відео відомого мовознавця Олександра Авраменка, який нагадав: якщо всередині абревіатури є голосний звук, то вимовляємо її як звичайне слово", – розповіла Качура. За цим принципом читаємо такі скорочення як ЧАЕС або ЦУМ.

Якщо ж голосного посередині абревіатури нема, то потрібно окремо називати кожну букву. Тому СБУ читаємо як [ес-бе-у], а не я [сбу], а НМТ – як [ен-ем-те].

"Тобто "ВІЛ-інфекція" вимовляється саме як [віл], бо посередині є голосний. А у слові ШВЛ (штучна вентиляція легень) кожну літеру називаємо окремо, бо голосного посередині немає", – розтлумачила Качура.

Але в абревіатурі ШІ всього дві літери. Тобто, голосного посередині вона мати не може. "Тому називаємо кожну літеру окремо: [ша-і] – за аналогією до [це-а] (цільова аудиторія), [те-у] (технічні умови).

"ШІ-контент" пишемо з дефісом і пам'ятаємо, що це слово чоловічого роду, бо головне слово – інтелект", – додала Качура. І назвала кілька винятків із цього правила – США та ЗМІ. Перше ми вимовляємо як [се-ше-а], а не як [ес-ша-а], а друге – як [змі], а не як [зе-ме-і].

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно казати українською – засвітла чи засвітло.

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