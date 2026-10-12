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Що буде зі школами Києва під час вимкнення світла та води: роз'яснення КМДА

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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Що буде зі школами Києва під час вимкнення світла та води: роз'яснення КМДА
Ілюстративне зображення. Школярі Києва можуть перейти на дистанційне навчання, якщо вимикатимуть світло

Формат роботи кожної школи залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та вчителів. Так, наприклад, за відсутності електроенергії, заклади можуть використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення.

Якщо ж світла недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов. У разі відсутності належних умов для перебування дітей, учасників освітнього процесу переводять на дистанційне навчання до відновлення необхідних умов, повідомили на офіційному сайті Київської міської адміністрації. 

Що буде зі школами Києва під час вимкнення світла та води: роз'яснення КМДА

Вчителька проводить онлайн-урок

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Якщо немає водопостачання

Якщо через відсутність води неможливо забезпечити санітарні вимоги, очне навчання припиняється, а уроки проводяться онлайн. 

За сприятливих безпекових умов уроки тривають у приміщеннях школи. У разі повітряної тривоги учні разом із педагогами переходять до укриття. Також організація навчання може проводитися у вільних приміщеннях інших закладів освіти, шкіл або дитсадків, якщо вони мають відповідні умови. 

Як відбувається дистанційне навчання

Дистанційно навчаються як діти, які перебувають у Києві, так і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці. У разі необхідності учні можуть долучатися до онлайн-уроків зі спеціально облаштованих місць у шкільних укриттях. Якщо ж вчитель не може безпечно дістатися до школи, він може проводити дистанційні заняття з безпечного місця. 

У разі пошкодження школи, тривалого знеструмлення, перебоїв із водопостачанням або іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною, весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат до покращення ситуації. Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація закладу освіти.

Що буде зі школами Києва під час вимкнення світла та води: роз'яснення КМДА

Як проходить навчання під час повітряних тривог

Як проходить навчання під час повітряної тривоги

Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце. Після того, як всі будуть в укритті, урок продовжується або розпочинається наступний за розкладом. 

Батькам рекомендують перевіряти електронний щоденник і стежити за повідомленнями школи про формат навчання, зміни в розкладі та присутність дитини на уроках. 

"Формат навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла та можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі. Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі", – йдеться у повідомленні. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах.

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КМДАшколадистанційне навчання
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