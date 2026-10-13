Що означає ''перемеженитися'': рідкісне українське слово, яке вживала Марко Вовчок

Гортаючи твори Марка Вовчка, можна натрапити на незвичні для сучасної української мови слова. Наприклад, на дієслово перемеженитись.

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Його знаходимо, наприклад, у повісті "Три долі". OBOZ.UA з’ясував, що саме воно означає і де вживається.

Отже, фрагмент, де трапляється це слово, звучить так: "Ти й до ніг зажди упадати, – мовлю їй, – і вмирати зажди: може, ще й так перемежениться; а поки що, – кажу, – не займай батька,нехай він сам трохи вгамується". З контексту здогадатись про його значення доволі непросто.

Втім, це дієслово фіксують словники. І тлумачать його доволі однозначно – це діалектний синонім слова "обійтися". Таке слово притаманне південно-західному наріччю української мови, яке було близьке письменниці.

Цікаво, що Марко Вовчок не тільки використовувала діалектизми у своїй творчості, але активно збагачувала українську мову новими лексемами. Зокрема, їй належать такі слова як "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь".

Раніше OBOZ.UA пояснював, що означає слово "фільварок", яке часто заплутує випускників під час складання НМТ.