Що польська школа зобов'язана забезпечити українським дітям: про які права батьки часто не знають

Польська школа зобов'язана забезпечити учням з України безкоштовні заняття з польської мови. Для учнів, які недостатньо володіють польською, передбачені додаткові безкоштовні заняття.

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Про це розповіла українська вчителька математики Олена Муха, яка працює вчителем у Польщі. Вона радить питати у педагога, чи може дитина скористатися додатковими заняттями з польської мови.

Крім того, школярі можуть відвідувати безкоштовні вирівнювальні заняття. Наприклад, якщо дитина приїхала з України, а в польській школі виявили, що на математиці вже проходять теми, яких вона ще не вивчала. У такому випадку, якщо вчитель вважатиме за необхідне надолужити програмні відмінності, учню можуть організувати додаткові уроки, які називаються вирівнювальними. Педагогиня радить перш ніж винаймати репетиторів, запитати у школі про безкоштовні заняття.

Також у закладах освіти школярам можуть надавати психологічно-педагогічну допомогу.

"Якщо після переїзду дитина замкнулась в собі, боїться школи, не може адаптуватись, або має труднощі з навчанням, зверніться до шкільного психолога чи педагога. І найголовніше. Для цього не обов'язково мати діагноз або довідку від лікаря. Попросіть про зустріч, поясніть, з чим саме дитина не справляється", – ділиться Муха.

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Нагадаємо, серед українських студентів збільшилася кількість тих, хто обрав навчання за кордоном. Через вимушену міграцію у звʼязку з повномасштабним вторгненням в Україну, у 2023-2024 році у Польщі налічувалося 46 210 здобувачів освіти, або 40% усіх студентів, які навчаються в інших країнах.

Ще до повномасштабної війни спостерігалося збільшення вступників, зокрема і до Словаччини. Так, кількість українських студентів у цій країні зросла до 10 197 у 2023-2024 роках. Університети почали виходити на український ринок, співпрацювати з посередниками, які набирали наших абітурієнтів.

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