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Що робити, якщо підліток стає агресивним? Дмитро Карпачов дав поради батькам

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
27
Що робити, якщо підліток стає агресивним? Дмитро Карпачов дав поради батькам
Замість відбирати у підлітка гаджети, краще навчитися з ним розмовляти так, щоб він вас чув. Джерело: stockphotodirectors

Підлітковий вік майже ні в кого не минає без сплесків агресії, спрямованої на батьків. І дорослим дуже важливо правильно реагувати в таких ситуаціях, щоб подібні сплески не почали виходити з-під контролю.

Так, якщо підліток проявляє агресію, батькам варто не посилювати тиск заборонами і покараннями, а спершу спробувати налагодити з ним контакт. Таку пораду дав експерт з дитячої психології та розвитку особистості і ведучий шоу "Супермама" Дмитро Карпачов. Про це він розповів в одному з випусків програми.

За словами Карпачова, агресивна поведінка у підлітків, особливо фізична, часто свідчить про сильне внутрішнє напруження, з яким дитина поки не вміє впоратися інакше. Тому звичні покарання, які широко практикуються в таких випадках, насправді можуть лише погіршити ситуацію. "Найгірше, що ви можете зробити, – різко встановлювати правила, заборони чи відбирати гаджети", – пояснив експерт.

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Якщо ви вже опинились у такій ситуації, Карпачов радить починати з того, що знизити напруження замість загострення конфлікту. "У таких ситуаціях ефективніше поступитися, дозволити планшет чи телефон, але натомість спробувати налагодити вербальний контакт", – розповів він.

Карпачов наголосив, що підліток не зможе спокійно сприймати слова батьків і обдумувати свої вчинки, поки перебуває під впливом сильних емоцій. "Тільки звільнившись від сильних почуттів, дитина може почати щось усвідомлювати, приймати якісь рішення", – пояснив експерт.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як батьки можуть поліпшити оцінки підлітка прийнятним для всіх способом і без покарань.

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