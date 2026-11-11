Що таке "кочерижка": як правильно назвати українською

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
проєкт "Рассвет" – аналог StarlinkРосійський проєкт "Рассвет" уже задіяний у війні проти України: у чому небезпека і як протидіяти загрозіЯке рішення ухвалив судНа Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилосьШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріОлег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна КремлюОлег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна КремлюЯкі зачіски стилісти радять жінкам за 60: мають неперевершений виглядЯкі зачіски стилісти радять жінкам за 60: мають неперевершений виглядБлакитне полум’я газової конфорки, калькулятор та аркуш на кухонній стільниціТариф на газ з 1 грудня: скільки коштуватиме кубометрВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетою і 163 дронами: більшість цілей збила ППО, але є наслідки в областях. ФотоДругий день мирних перемовин в Абу-Дабі завершено: які питання стали ключовимиДругий день мирних перемовин в Абу-Дабі завершено: які питання стали ключовими"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. ВідеоЖінка штовхає візок у супермаркетіПодорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Що таке "кочерижка": як правильно назвати українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
162
Що таке "кочерижка": як правильно назвати українською
Капуста. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Українська мова багата на колоритні назви звичних речей, які можуть відрізнятися залежно від регіону. Іноді навіть найпростіше слово має кілька відповідників, про які знають далеко не всі. Один із таких прикладів – "кочерижка", тобто тверда частина всередині капустяної головки.

Як правильно називати її українською та які цікаві діалектні варіанти збереглися в народному мовленні, розповідає OBOZ.UA з посиланням на словниковий ресурс "Горох".

Коли капусту нарізають для салату, борщу чи квашення, посередині залишається щільна частина, від якої відходить листя. Саме її в російській мові називають "кочерыжка".

Український відповідник – "качан". Це слово зафіксоване у словниках і позначає внутрішній стрижень капустяної головки. Також цю частину овоча можна назвати серцевиною або стрижнем.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
33,0 т.
Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором
33,0 т.
Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,9 т.
Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють
2,9 т.
Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,0 т.
Найкращі університети України 2026: які 50 вишів увійшли до рейтингу
2,0 т.
Найкращі університети України 2026: які 50 вишів увійшли до рейтингу

Водночас слово "качан" має ширше значення. Його вживають, коли говорять про кукурудзу, а в розмовній мові ним іноді називають усю капустяну головку. Крім того, так можуть називати залишок яблука чи груші після того, як із них з'їли м'якуш.

Однак мовознавці радять розрізняти ці поняття: якщо йдеться про цілу капустину, доречніше сказати "головка капусти", а коли про її тверду внутрішню частину – "качан".

У народному мовленні можна натрапити й на значно цікавіші варіанти. Зокрема, в різних українських говірках зафіксовано такі назви:

  • храпа, хряпа;
  • храпка;
  • храпанка;
  • хрупанчик;
  • храбустик;
  • качєн;
  • кочерига;
  • огризок.

Деякі з них пов'язані з особливостями місцевої вимови, інші відображають народні уявлення про форму чи властивості цієї частини капусти.

Цікаво, що слово "кочерижка" також трапляється в українських діалектних матеріалах. Зокрема, його фіксували дослідники говірок Донеччини. Тому не зовсім правильно стверджувати, що воно існує лише в російській мові.

Походження слова "качан" теж становить інтерес для мовознавців. Його пов'язують із праслов'янською формою kočanъ, хоча остаточно з'ясованої етимології немає. Серед припущень – можливі зв'язки з давніми тюркськими словами, що позначали стебло.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, як правильно казати про пору доби перед сутінками – засвітла чи засвітло.

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська мова
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!