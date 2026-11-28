Людина, яка не надто відповідально ставилась до певних обов’язків, не бажала обтяжувати себе роботою, може почути на свою адресу доволі неприємне прислів’я: "Ледар літо спав, восени облизня спіймав". Наче зрозуміло, що мається на увазі, але що це за слово таке – облизень?

Відео дня

OBOZ.UA погортав словники української мови і готовий про нього розповісти детальніше. У нашій мові існують слова, які характеризуються як жартівливі. Облизень належить саме до них. Уявіть собі кота, який женеться за мишею, але в останній момент здобич ховається у шпарину і рятується. Коту залишається лиш нервово облизатись. Оцей момент прикрої невдачі ми і називаємо облизнем.

Якщо зовсім строго, тлумачний словник пояснює іменник "облизень" так: відмова при залицянні, сватанні або в якому-небудь проханні взагалі. Тобто так, ідеться саме про прикру невдачу.

Цікаво, що цей іменник вживається у багатьох ідіомах, які можуть бути доречними у різних ситуаціях:

спіймати / дістати / вхопити / скуштувати облизня – зазнати невдачі, залишитись ні з чим;

– зазнати невдачі, залишитись ні з чим; їсти облизні – заздрісно на щось дивитись;

– заздрісно на щось дивитись; це пахне облизнями / це пророкує облизні – передчуття провалу;

– передчуття провалу; піти з облизнями – залишитись ні з чим;

– залишитись ні з чим; піти з облизнями – груба, різка відмова.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як краще передати українською вислів "на голодний шлунок" – можна обійтись одним словом.