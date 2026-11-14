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Що таке "правило обіймів Діснея": батькам варто взяти його на озброєння

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
708
Що таке "правило обіймів Діснея": батькам варто взяти його на озброєння
Персонажам тематичних парків Disney неофіційно заборонено випускати дітей з обіймів раніше, ніж дитина сама цього захоче. Джерело: Pexels

У соцмережах існує окремий популярний жанр коротких відео – на яких персонажі в Діснейлендах обіймають дітей і малюки реагують на це справжнім захопленнням. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити одну цікаву закономірність: казкові герої Disney продовжують обіймати маленьких відвідувачів доти, доки ті самі не вирішать відпустити їх.

Як пише New York Post, у цей момент глядач спостерігає, як працює так зване "правило обіймів Діснея". Воно не є офіційним і не затверджено у документах, однак чимало працівників тематичних парків Disney дотримуються такої негласної домовленості. І з часом вона навіть перетворилася на звичну практику. Ба більше, батьки з радістю переймають його собі.

Що таке ''правило обіймів Діснея'': батькам варто взяти його на озброєння

Соцмережі обговорюють "правило обіймів Диснея". Джерело: Скриншот

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Ця зворушлива традиція допомагає дітям відчути, що улюблений персонаж не поспішає припиняти обійми й відсторонюватися від них. Як повідомляє фанатський сайт Disney Inside the Magic, ця практика бере початок ще з часів Волта Діснея. Імовірно, саме він свого часу сказав: "Ніколи не знаєш, наскільки сильно цій дитині можуть бути потрібні ці обійми".

У TikTok можна натрапити на ролик, в якому маленька дівчинка на ім’я Гейзел підбігає до Анни з мультфільму "Крижане серце" та обіймає її, не бажаючи відпускати понад дві хвилини.

Увесь цей час актриса, яка грає роль персонажки, розмовляє з дівчинкою та без упину ставить їй запитання. Обійми закінчуються лише тоді, коли батькам нарешті вдається переконати Гейзел відійти. У багатьох поведінка актриси викликала справжнє замилування та розчулення.

Що таке ''правило обіймів Діснея'': батькам варто взяти його на озброєння

Дитина обіймає "Анну" під час поїздки до Діснейленду. Джерело: Скриншот

Що таке ''правило обіймів Діснея'': батькам варто взяти його на озброєння

Користувачі Threads були в захваті від цієї ідеї. Джерело: Скриншот

Окрім цієї негласної традиції, у тематичних парках діють і цілком офіційні правила для працівників. Наприклад, персонажам заборонено їсти на очах у відвідувачів, татуювання потрібно приховувати, а кожен співробітник має вміти залишати автограф від імені свого персонажа. Також працівникам не дозволяється відповідати на запитання фразою "Я не знаю".

Є й особливі вимоги до зовнішності. Якщо співробітник носить окуляри, а його персонаж за задумом їх не має, доведеться користуватися контактними лінзами, щоб не порушувати цілісність образу.

Що таке ''правило обіймів Діснея'': батькам варто взяти його на озброєння

Правило вчить краще чути потреби дитини. Джерело: Скриншот

Правила стосуються і відвідувачів парків. Зокрема, людям віком від 14 років заборонено приходити в костюмах, щоб їх не плутали зі справжніми персонажами Disney. А гостям, які зупинилися в готелях Disney, не дозволяється розвішувати на балконах мокрі рушники, купальники чи одяг.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які три правила поведінки батьків допомагають виховати самостійну та відповідальну дитину.

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