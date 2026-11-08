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Що таке прокрустове ложе та еолова арфа? Ці фразеологізми можуть збити з пантелику на НМТ з української мови

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
387
Що таке прокрустове ложе та еолова арфа? Ці фразеологізми можуть збити з пантелику на НМТ з української мови
Давня Греція збагатила навіть сучасну українську мову. Джерело: Pexels

Давньогрецька історія та міфологія недарма вважаються основою сучасної європейської цивілізації. Окрім великої кількості слів грецького походження, українська мова досі послуговується фразеологізмами, які породила ця культура.

Ба більше, давньогрецькі фразеологізми щороку трапляються серед завдань на НМТ. Тому репетиторка Наталія Сорокіна вирішила пояснити значення найбільш поширених із них.

Піррова перемога – перемога, здобута занадто дорогою ціною, яка дорівнює поразці. Цар Пірр Епірський, який правив на межі IV-III століть до нашої ери, вважався одним із найсильніших противників Риму. Однак, за легендою, одного разу після особливо кривавої битви Пірр втратив майже все своє військо. Тоді він вийшов і сказав: "Ще одна така моя перемога, і я залишуся без війська".

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Еолова арфа – чутлива душа людини. Еол у давньогрецькій міфології був богом вітрів. Він володів чарівною арфою, яка грала прекрасну музику, щойно на неї подме навіть найслабший вітерець. Цікаво, що зачаровані цим міфом греки справді сконструювали інструмент, струни якого здатні реагувати на рух повітря. Участь людини їм для цього не потрібна.

Раніше OBOZ.UA пояснював, про кого можна сказати "ваш пес на нашій соломі спав".

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