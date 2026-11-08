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Що таке "снігоприбиральне батьківство" та чому експерти категорично проти цього методу виховання дітей

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
189
Що таке "снігоприбиральне батьківство" та чому експерти категорично проти цього методу виховання дітей
Ілюстративне зображення. Батьки читають казку разом з дитиною. Джерело: Freepik

"Синдром снігоприбирального виховання" описує батьків, які докладають усіх зусиль, щоб усунути кожну перешкоду на шляху своєї дитини, подібно до того, як снігоприбиральна машина розчищає дорогу. Хоча такі дії часто виникають через любов та бажання захистити синів та доньок, експерти застерігають, що такий підхід може завадити їм навчитися долати невдачі, розвивати стійкість до стресів та формувати самостійність.

Виховання за принципом снігоприбирання передбачає надмірний контроль та захист дітей, щоб уберегти їх від викликів чи дискомфорту. Такі батьки втручаються ще до того, як хлопчики та дівчатка стикаються з труднощами. Наприклад, розмовляють із вчителями про оцінки, вирішують конфлікти з однолітками або навіть забезпечують їм стажування чи роботу. Про це повідомляє Тimes of Іndia.

Що таке ''снігоприбиральне батьківство'' та чому експерти категорично проти цього методу виховання дітей

Чому батькам не варто гіперопікати дітей. Джерело: kate_sept2004

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Психологи кажуть, якщо батьки-"вертоліти" постійно кружляють поруч, то батьки-"снігоприбирачі" усувають усі перешкоди, залишаючи своїм дітям мало шансів розвинути навички вирішення проблем.

Приклади "снігоприбирального виховання"

Типовими прикладами є батьки, які виконують домашні завдання за своїх дітей, дзвонять до шкіл чи університетів, щоб домовитися про оцінки, або організовують ексклюзивні можливості, позбавляючи цієї можливості своїх синів та доньок.

Навіть у меншому масштабі батьки, які завжди приходять на допомогу, коли дитина забуває домашнє завдання або не встигає виконати його вчасно, можуть мимоволі сприяти формуванню залежності, а не відповідальності.

Що таке ''снігоприбиральне батьківство'' та чому експерти категорично проти цього методу виховання дітей

Чому дітям потрібно робити помилки у житті. Джерело: Pexels

Експерти зазначають, що діти "батьків-снігоприбирачів" можуть мати проблеми з самооцінкою, прийняттям рішень та регулюванням емоцій. Оскільки вони рідко стикаються з невдачами, доросле життя з його природними труднощами може виявитися для них надто важким. 

Щоб запобігти цьому, експерти радять батькам дозволяти дітям робити помилки, брати на себе відповідальність і відчувати наслідки – це важливі уроки, необхідні для успіху в реальному житті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням "Яку оцінку ти отримав?"

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