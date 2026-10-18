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Що таке "стума": значення забутого слова

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 75
Що таке "стума": значення забутого слова
Слова "стума" та "сутінки" доволі близькі за значенням, але не є повними синонімами. Джерело: Pexels

Якщо розгорнути поетичну збірку Михайла Старицького, то у вірші "Болить моє серце" у першій же строфі читаємо таке: "Болить моє серце... холоне в грудя́х, // А ніч кругом чорна, понура... // Крізь стуму на мене вдивляється жах // Сліпими очима з-за муру". Атмосферу ці рядки задають вправно, але тлумачення одного слова залишається незрозумілим – що ж таке ця "стума".

OBOZ.UA погортав словники української мови і розповідає, що означає цей іменник. Він маркується як застаріли та поетичний, а отже, якщо ви цікавитесь українською літературою, точно стане вам у нагоді.

Отже, згідно з академічним 20-томним Словником української мови, стума – це напівтемрява, напівморок. Слово має жіночий рід і відмінюється відповідним чином, наголос падає на перший склад.

Але не варто плутати стуму із сутінками. Хоча вони доволі близькі за значенням і описують стан слабкої освітленості, все ж сутінки – це, в першу чергу, час доби. Вони настають перед сходом сонця або одразу після його заходу. Стума – це більше явище постійне. Наприклад, це можна зрозуміти з цитати Натана Рибака: "Вже з давніх-давен у дідовій хаті запали клятий морок і стума".

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