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Що таке "вздор": як замінити українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
15
Що таке "вздор": як замінити українською
Правила української мови. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У повсякденному мовленні досі трапляються російські слова, для яких українська мова має чимало влучних відповідників. Одне з них – "вздор", яке можна почути, коли людина хоче висловити недовіру до чиїхось слів або назвати сказане безглуздим.

Насправді замінити цей росіянізм досить просто, причому українська пропонує одразу кілька варіантів. OBOZ.UA розповідає, що залежно від контексту можна дібрати як нейтральні, так і більш емоційні слова.

В українській мові для цього є кілька природних відповідників.

Найпоширеніші серед них:

  • Дурниця – щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги.
  • Нісенітниця – висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду.
  • Безглуздя – те, що не має розумного пояснення або сенсу.
  • Маячня – беззмістовні, недоладні висловлювання.
  • Абищо – щось несерйозне, беззмістовне або неякісне.
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До речі, слово "дурниця" як відповідник російського "вздор" зафіксоване ще у словнику Бориса Грінченка. Отже, йдеться не про сучасний мовний новотвір, а про слово, яке українці використовують здавна.

Вибір відповідника залежить від того, що саме людина хоче сказати. Наприклад, якщо потрібно заперечити неправдиве твердження, доречно вжити "нісенітниця" або "дурниця". А коли йдеться про цілковиту відсутність логіки, краще підійде "безглуздя".

Ось кілька прикладів:

  • "Не вір цим дурницям, краще перевір інформацію".
  • "Звідки ти взяв таку нісенітницю?"
  • "Усе, що він розповів про цю подію, – суцільна маячня".
  • "Це якесь безглуздя, жодних доказів немає".
  • "Не кажи абищо, якщо не знаєш подробиць".

Українська мова багата не лише на окремі слова, а й на образні вислови, якими можна описати беззмістовні розмови.

Наприклад, замість російського "нести вздор" доречно сказати "молоти дурниці", "плести нісенітниці" або "городити казна-що".

Є й колоритніші народні вислови. Зокрема, фразеологізм "наговорити сім мішків гречаної вовни" означає розповісти багато небилиць або всіляких дурниць. А вислів "сон рябої кобили" використовують, коли хочуть підкреслити цілковиту безглуздість почутого.

Раніше OBOZ.UA розбирався, чи є різниця у значенні між словами "мешканці" та "жителі" – через них посварились навіть професійні філологи.

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