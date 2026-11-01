Що таке "вздор": як замінити українською

У повсякденному мовленні досі трапляються російські слова, для яких українська мова має чимало влучних відповідників. Одне з них – "вздор", яке можна почути, коли людина хоче висловити недовіру до чиїхось слів або назвати сказане безглуздим.

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Насправді замінити цей росіянізм досить просто, причому українська пропонує одразу кілька варіантів. OBOZ.UA розповідає, що залежно від контексту можна дібрати як нейтральні, так і більш емоційні слова.

В українській мові для цього є кілька природних відповідників.

Найпоширеніші серед них:

Дурниця – щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги.

– щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги. Нісенітниця – висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду.

– висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду. Безглуздя – те, що не має розумного пояснення або сенсу.

– те, що не має розумного пояснення або сенсу. Маячня – беззмістовні, недоладні висловлювання.

– беззмістовні, недоладні висловлювання. Абищо – щось несерйозне, беззмістовне або неякісне.

До речі, слово "дурниця" як відповідник російського "вздор" зафіксоване ще у словнику Бориса Грінченка. Отже, йдеться не про сучасний мовний новотвір, а про слово, яке українці використовують здавна.

Вибір відповідника залежить від того, що саме людина хоче сказати. Наприклад, якщо потрібно заперечити неправдиве твердження, доречно вжити "нісенітниця" або "дурниця". А коли йдеться про цілковиту відсутність логіки, краще підійде "безглуздя".

Ось кілька прикладів:

"Не вір цим дурницям, краще перевір інформацію".

"Звідки ти взяв таку нісенітницю?"

"Усе, що він розповів про цю подію, – суцільна маячня".

"Це якесь безглуздя, жодних доказів немає".

"Не кажи абищо, якщо не знаєш подробиць".

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Українська мова багата не лише на окремі слова, а й на образні вислови, якими можна описати беззмістовні розмови.

Наприклад, замість російського "нести вздор" доречно сказати "молоти дурниці", "плести нісенітниці" або "городити казна-що".

Є й колоритніші народні вислови. Зокрема, фразеологізм "наговорити сім мішків гречаної вовни" означає розповісти багато небилиць або всіляких дурниць. А вислів "сон рябої кобили" використовують, коли хочуть підкреслити цілковиту безглуздість почутого.

Раніше OBOZ.UA розбирався, чи є різниця у значенні між словами "мешканці" та "жителі" – через них посварились навіть професійні філологи.

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