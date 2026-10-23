Що відбувається в мозку дитини, коли їй читають книжку замість відео: вчені виявили разючу різницю

Коли батьки показують дітям малюнки у книжці та розповідають про те, що відбувається, активність мозку хлопчиків та дівчаток, відрізняється від тої, яка спостерігається під час перегляду відео. Залученість малюків залежить не лише від того, наскільки уважно вони спостерігають за чимось, а й від того, чи взаємодіє вони з іншою людиною.

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Про це свідчать результати дослідження, у якому відстежили активність мозку малюків під час читання казок та перегляду екранів. Замість того, щоб просити дітей виконувати серію штучних завдань у лабораторії, команда спостерігала за ними під час звичних занять. Батьки читали інтерактивні книги та розгадували головоломки.

Потім команда дослідників поетапно досліджувала записи, визначаючи періоди, коли дитина була соціально активна з батьками, і порівнюючи їх з періодами, коли увага малюка була спрямована на фільм.

Науковці зосередилися на двох моделях активності мозку: альфа- та тета-хвилях. Альфа-активність знижувалася в моменти соціальної взаємодії з батьками, тоді як тета-активність зростала. Ці моделі пов'язані з увагою та обробкою соціальної інформації, хоча жодна з мозкових хвиль не є прямим показником навчання або доказом того, що дитина зрозуміла сказане.

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Коли малюкові читають книжку, це може бути набагато більше, ніж просто слухання історії. Дитина може вказати на картинку, назвати предмет, поставити запитання, імітувати звук або подивитися на батьків, щоб поділитися реакцією. Дорослий може негайно відповісти, повторити слово або змінити тему розмови відповідно до інтересів сина або доньки.

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Під час читання казки батьки можуть зупинитися, щоб запитати, що дитина бачить на малюнку, дозволити перегорнути сторінки або відповісти на несподіване запитання. Водночас відео може утримувати увагу дитини, але його перегляд не обов'язково передбачає таку ж взаємодію.

Отримані результати не означають, що батьки повинні відмовитися від спільного перегляду фільмів або перетворити кожну казку на урок. Дослідники пропонують привід для спільного проведення часу, коли малюк може взаємодіяти з дорослими.

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