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Що їсти "на ходу", якщо немає змоги брати їжу з собою: нутриціологиня дала поради батькам школярів

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
150
Що їсти "на ходу", якщо немає змоги брати їжу з собою: нутриціологиня дала поради батькам школярів
Ілюстративне зображення. Що давати на перекус школярам. Джерело: freepik

Скриншот поста на сторінці daria.cooks.it в InstagramБатькам школярів, які постійно зайняті, варто дотримуватися простих правил у харчуванні. Так, їм краще їсти "не ідеально", а регулярно, достатньо і збалансовано. Якщо у них немає можливості організувати повноцінний прийом їжі через зайнятість, то вони можуть зібрати перекус з білкового продукту, джерела вуглеводів і фруктів або овочів.

На цьому в інтервʼю OBOZ.UA зауважила нутриціологиня та фітнес-тренерка Майя Боровик. За її словами, достатньо мати кілька простих продуктів, які можна швидко зʼїсти. Наприклад, натуральний йогурт або кефір плюс банан, яблуко та жменя горіхів; цільнозерновий хліб або хлібці з сиром чи м’ясом; варені яйця; кисломолочний сир; готове запечене м’ясо або птиця, якщо є можливість нормально їх зберігати.

Що їсти ''на ходу'', якщо немає змоги брати їжу з собою: нутриціологиня дала поради батькам школярів

Готові бутерброди. Джерело: Скриншот поста на сторінці daria.cooks.it в Instagram

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"Я дуже добре розумію стан, коли в якийсь момент ти ловиш себе на думці: "А я сьогодні взагалі їла?" Тому я точно не радитиму батькам готувати собі п’ять контейнерів їжі на день і носити їх із собою. Якщо говорити про харчування "на бігу", я б насамперед радила мати кілька простих продуктів, які можна з’їсти буквально за кілька хвилин", – зазначає Боровик.

Вона також додає, що популярні для перекусу хлібці можуть стати джерелом вуглеводів. Теж саме, за її словами, стосується кефіру, адже якщо його доповнити фруктом, горіхами або сендвічем – це чудовий варіант, щоб швидко поїсти.

Що їсти ''на ходу'', якщо немає змоги брати їжу з собою: нутриціологиня дала поради батькам школярів

Готові трикутники з лаваша. Джерело: Скриншот поста на сторінці daria.cooks.it в Instagram

Водночас обираючи для перекусу мʼясні рулети або інші готові продукти з магазину, експертка радить дивитися не лише на надпис "високий вміст білка", а на кількість солі, насичених жирів та загальну харчову цінність.

"Фруктово-горіхові батончики, печиво чи сушені слайси з курячого філе теж не потрібно демонізувати. Їх можна їсти, просто я б не робила їх основою щоденного харчування" – пояснює фахівчиня.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що нутриціологиня назвала стоп-фрази, які травмують дітей.

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