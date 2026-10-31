Що за правило "3+5": усі слова треба писати з великої літери

В українській мові, на відміну від англійської, майже не існує стійких словосполучень та назв, у яких би всі слова писалися з великої літери. Втім, майже – це не усі. І для винятків репетиторка Наталя Сорокіна придумала власне правило, яке назвала "3 + 5".

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В чому полягає суть цього правила, педагогиня пояснила у своєму TikTok. "Це найулюбленіше правило моїх учнів у темі "Велика літера"", – розповіла вона.

Суть правила полягає в тому, що всі слова пишуться з великої у назвах трьох найважливіших державних свят та найвищих державних символів України. А також у назвах п’яти найвищих органів влади України та найвищих світових організацій.

І ось ці назви:

державні свята – День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України;

– День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України; державні символи – Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;

– Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України; найвищі органи влади України – Верховна Рада України, Верховний Суд, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Збройні Сили України;

– Верховна Рада України, Верховний Суд, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Збройні Сили України; найвищі світові організації – Рада Безпеки, Ліга Націй, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і Товариство Червоного Хреста.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому Івано-Франківськ пишемо з дефісом, а іванофранківець – без.