Українців розсмішило відео, де мама четвертокласника Ольга Галаган перевіряє його знання. З кожного предмету, який вивчає школяр, жінка ставила по два запитання, на які мав відповісти її син.

Відео дня

Відео, яке Галаган виклала у TikTok зібрало понад півтора мільйона переглядів та майже 70 тисяч вподобайок. Мама школяра запитувала хлопчика чи знає він, що падає зимою, на якій планеті ми живемо, з якої літери пишеться слово Україна, прості приклади з математики, як 2+2 та запитала, як звати школяра англійською. В кінці вона жартома сказала, що він вундеркнід.

Батьки впізнали себе у відео, адже в них такі самі "вундеркінди", до того ще й пишуть як лікарі. Водночас дехто зазначав, що саме зараз так і відбувається навчання в тих, хто залишився в Україні. А хтось жартував, що з таким вчителем можна було б закінчити школу за тиждень.

"Мої такі ж вундеркінди, але пишуть як лікарі в рецепті, тільки в аптеці зрозуміють їх каракулі".

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"Я хочу щоб ви працювали вчителем".

"Це точно, листопад, а таке враження, що навчальний рік ще не починався".

"Колись батько питав: читати вмієш? Рахувати гроші вмієш? Якщо так, то вже школи не треба".

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"Хто лишився в Україні так і є. Діти так зараз і навчаються".

"Чого в мене не було такого вчителя, я б з таким вчителем за тиждень закінчила школу".

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