''Щоб товариш Сталін дякую сказав!'' Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання

Онлайн-школа англійської мови осоромилась через практичне завдання для учнів, де був зображений радянський диктатор Йосип Сталін. Під картинкою виднівся надпис "Працювати так, щоб товариш Сталін дякую сказав!"

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Про випадок розповів один із користувачів мережі з ніком nikita_shloss у дописі в Threads. Він здивувався подібній ситуації.

Користувачів мережі не менш здивував такий випадок й вони зазначали, що подібні випадки не вперше трапляються у цьому закладі. Водночас сама школа повідомила, що інформація буде перевірена та видалена з платформи.

"Такого контенту не має бути на нашій навчальній платформі. Уже передали інформацію відповідальній команді для перевірки та видалення", – зазначили представники закладу.

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Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року стало обовʼязковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку (5–6 років), незалежно від їхньої форми власності. Відповідну ініціативу запроваджує Міністерство освіти та науки (МОН).

Керівники дитсадків мали надати інформацію про кількість груп та заплановане кадрове забезпечення для впровадження англійської мови. Заклади також мають право самостійно розробляти парціальні програми або залучати фахівців на договірних умовах (наприклад, через онлайн-платформи або договори з ФОП), йдеться у відповідному листі МОН.

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