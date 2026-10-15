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"Щоб товариш Сталін дякую сказав!" Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
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"Щоб товариш Сталін дякую сказав!" Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання
Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Онлайн-школа англійської мови осоромилась через практичне завдання для учнів, де був зображений радянський диктатор Йосип Сталін. Під картинкою виднівся надпис "Працювати так, щоб товариш Сталін дякую сказав!"

Про випадок розповів один із користувачів мережі з ніком nikita_shloss у дописі в Threads. Він здивувався подібній ситуації.

''Щоб товариш Сталін дякую сказав!'' Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання

В онлайн-школі англійської мови використовують лозунги Сталіна. Джерело: Скриншот

Користувачів мережі не менш здивував такий випадок й вони зазначали, що подібні випадки не вперше трапляються у цьому закладі. Водночас сама школа повідомила, що інформація буде перевірена та видалена з платформи.

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"Такого контенту не має бути на нашій навчальній платформі. Уже передали інформацію відповідальній команді для перевірки та видалення", – зазначили представники закладу.

''Щоб товариш Сталін дякую сказав!'' Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання

Українців обурив випадок в онлайн-школі англійської. Джерело: Скриншот

''Щоб товариш Сталін дякую сказав!'' Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання

Мережу обурив випадок в онлайн-школі англійської. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року стало обовʼязковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку (5–6 років), незалежно від їхньої форми власності. Відповідну ініціативу запроваджує Міністерство освіти та науки (МОН).

Керівники дитсадків мали надати інформацію про кількість груп та заплановане кадрове забезпечення для впровадження англійської мови. Заклади також мають право самостійно розробляти парціальні програми або залучати фахівців на договірних умовах (наприклад, через онлайн-платформи або договори з ФОП), йдеться у відповідному листі МОН.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що повинна знати дитина з англійської мови після першого класу та коли брати репетитора.

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