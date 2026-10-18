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"Шерсть стала дибки": як сказати одним словом українською, щоб не було кальки

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 102
"Шерсть стала дибки": як сказати одним словом українською, щоб не було кальки
Український відповідник виник завдяки сердитому їжаку. Джерело: Pexels

Якщо у вас є домашні тварини, такі як коти чи собаки, то ви неодноразово бачили, як вони на неприємний звук (наприклад, вибух) чи зустріч з іншою твариною піднімають шерсть дибки. А чи знаєте ви, як цей процес правильно називати українською мовою?

Тим, хто довго розмовляв російською, може пригадатися дієслово "ощетиниваться". Цікаво, що деякі українські словники містять аналогічну лексему "ощетинюватися". Але її складно назвати питомо українською, адже вона містить не притаманний нашій мові префікс "о-", приєднаний для цілком нормативного кореня "-щетин-". Тому OBOZ.UA вирішив знайти кращий відповідник.

''Шерсть стала дибки'': як сказати одним словом українською, щоб не було кальки

Тлумачення слова "наїжачуватися". Джерело: Скриншот

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І він існує. Ще й є доволі образним. На процес, коли на комусь шерсть стає дибки, ми кажемо українською мовою "наїжачуватися". Одразу в уяві спливає наляканий чи сердитий їжак, який піднімає свої голки, щоб відлякати супротивника.

Вживається це слово і у переносному значенні. Може означати стан внутрішньої напруги, очікування неприємностей, процес розбурхування негативних емоцій – злості, гніву, роздратування, або вияв обурення, незадоволення, протесту.

Ось як можна вжити це колоритне слово у реченні:

  • Два незнайомих коти зустрілись на вулиці і наїжачились у передчутті бійки.
  • Їй не подобалось, як з нею розмовляють, тому вона наїжачилась і почала відповідати доволі грубо.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно перекласти українською слово "отнюдь".

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