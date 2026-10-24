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"Шевченко ніколи не працював у Київському університеті": репетиторка розкрила маловідомий факт про Кобзаря

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
87
"Шевченко ніколи не працював у Київському університеті": репетиторка розкрила маловідомий факт про Кобзаря
Репетиторка Оксана Миколаївна на відео у TikTok. Джерело: Скриншот

Тарас Шевченко свого часу отримав призначення на посаду вчителя малювання в Київському університеті, але так і не розпочав там роботу. Поета заарештували дорогою до Києва через його зв’язки з учасниками Кирило-Мефодіївського товариства та знахідку заборонених творів.

Про цей маловідомий епізод із життя Кобзаря розповіла репетиторка Оксана Миколаївна у своєму TikTok. За її словами, кандидатуру Шевченка на посаду викладача просували його друзі, зокрема історик Микола Костомаров, який уже працював в університеті.

Костомаров та інші знайомі Шевченка хотіли, щоб поет викладав малювання. Як пояснила репетиторка, він мав необхідний диплом і талант, а після смерті попереднього вчителя потрібно було знайти заміну.

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Згодом Костомаров написав товаришеві, що його кандидатуру затвердили. Оксана Миколаївна переказала зміст цього листа так: "Тарасе, приїзди у Київ, тебе постановлено вчителем малярського іскусства".

Шевченко вирушив до Києва. Він також планував відвідати весілля Костомарова, на якому мав бути старшим боярином. Однак до міста поет так і не дістався.

Арешт на поромі

Дорогою до Києва Шевченка впізнали поліціянти й повідомили про арешт. За словами репетиторки, поет був одягнений у святковий фрак, адже збирався на весілля. Коли його затримали, він спробував позбутися паперів, викинувши їх за борт.

"Шевченко у гарному фраку, бо ж він мав бути на весіллі старшим боярином, викидає свої папери за борт", – розповіла Оксана Миколаївна.

Поліціянти намагалися виловити документи з води, а згодом затримали поета. У паперах знайшли його твори "Кавказ" і "Сон". Обидві поеми нині входять до програми, яку вивчають українські школярі, зокрема під час підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Кирило-Мефодіївське товариство

Як пояснила репетиторка, перед арештом Шевченка поліція затримала Миколу Костомарова через його участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Після цього правоохоронці почали перевіряти інших людей, які могли бути пов’язані з братством.

За словами Оксани Миколаївни, довести участь Шевченка в товаристві слідству не вдалося. Проте поета заслали до Орської фортеці, а також заборонили йому писати й малювати.

Таким чином, попри призначення на посаду викладача малювання в Київському університеті, Шевченко так і не зміг приступити до роботи. Його шлях до Києва перервав арешт, а подальші події докорінно змінили життя поета.

Раніше OBOZ.UA писав, як Шевченко мріяв про сім'ю, а вона зрадила. Який вигляд має могила останнього кохання "Кобзаря" Ликерії Полусмак у Каневі.

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