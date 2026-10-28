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ШкОда чи шкодА? Як правильно висловити сум українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
45
ШкОда чи шкодА? Як правильно висловити сум українською
Правила української мови. Джерело: Створено за допомогою ШІ

В українській мові наголос іноді здатний повністю змінити значення слова. Навіть звичні вислови можуть набувати іншого змісту залежно від того, який склад ми виділяємо голосом.

Показовий приклад – слово "шкода", яке використовують для вираження жалю, позначення збитків або марних зусиль. Як пояснює OBOZ.UA, правильний наголос залежить насамперед від значення, яке мовець хоче передати.

Наголос на першому складі – шкОда – використовують, коли йдеться про жаль, співчуття, втрату чи прикрість.

Наприклад:

Мені шкОда, що ми так і не зустрілися цього літа.

ШкОда старого будинку, який вирішили знести.

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Як же шкОда, що вона не побачила результатів своєї праці.

Також із наголосом на першому складі слово вживають у значенні матеріальних збитків або завданих втрат.

Пожежа завдала значної шкОди господарству.

Несправна техніка заподіяла більше шкОди, ніж користі.

Крім того, шкОда – це ще й пустотлива людина, найчастіше дитина.

Ох і шкОда цей малюк, знову всі іграшки поховав!

Наголос на останньому складі – шкодА – використовують у значенні "марно", "даремно", "безрезультатно".

Наприклад:

ШкодА переконувати людину, яка не бажає нікого слухати.

ШкодА шукати ключі, адже замок уже замінили.

ШкодА сподіватися на врожай, якщо насіння навіть не посіяли.

ШкодА чекати відповіді від того, хто давно ухвалив рішення.

У таких реченнях слово "шкодА" можна замінити на "даремно" без істотної зміни змісту.

Водночас варто враховувати, що деякі українські словники допускають варіантний наголос у значенні "жаль".

Також OBOZ.UA розповідав, що українці нерідко плутають слова "бік" і "сторона" під впливом російської мови. Однак в українській ці іменники не завжди можуть замінювати один одного.

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