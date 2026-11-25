Дітей молодшого шкільного віку не варто сварити за помилки в зошитах чи неправильні відповіді, адже школа має бути для них безпечним простором підготовки до дорослого життя. Таку думку висловила вчителька початкових класів, експертка з розвитку дитини Наталія Нагінайлова.

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Своє пояснення вона опублікувала на сторінці у Facebook. Педагогиня також запропонувала три кроки, які допоможуть зняти у дитини страх помилок.

Насамперед Нагінайлова закликала батьків не сприймати дитячі помилки як привід для роздратування. За її словами, у початковій школі діти тільки опановують прийоми навчання, тому помилятися для них цілком природно.

"Школа – це режим тренування. Поки дитина в першому – четвертому класі, за її спиною є надійна страховка. Можна помилитися в прикладі, пропустити букву в диктанті, але розібратися, чому так сталося, і спокійно йти далі", – пояснила вчителька.

Вона нагадала, що в дорослому житті наслідки помилок можуть бути значно серйознішими – йдеться про втрату грошей, часу чи репутації. Тому дитині важливо отримати можливість набувати першого досвіду в безпечному середовищі, де поруч є вчитель і батьки, готові підтримати, а не насварити.

Щоб допомогти дитині позбутися страху помилок, Наталія Нагінайлова запропонувала три прості кроки:

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Замість докорів пропонуйте разом знайти рішення. Замініть фразу "ти знову помилився" на запитання: "Як ми можемо це виправити?" Хваліть за старання, а не лише за результат. Важливо помічати спроби дитини та її зусилля, навіть якщо виконане завдання не ідеальне. Показуйте власним прикладом, що помилятися нормально. Дорослі також можуть припускатися помилок, і цього не потрібно соромитися. Важливо вміти їх визнавати, виправляти й надалі намагатися не повторювати.

Окремо педагогиня наголосила, що після кожної помилки варто разом із дитиною не лише виправляти її, а й з’ясовувати причини. Це допоможе навчитися аналізувати ситуації, шукати правду, переглядати власні погляди під впливом переконливих фактів або аргументовано відстоювати свою думку.

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"Хай це стане повсякденним заняттям, бо ми всі можемо помилятися, ми ж з вами живі люди", – підсумувала вчителька.

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