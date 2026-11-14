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Школа відмовляється віддавати дитину дідусю з укриття під час тривоги: що робити батькам, якщо заклад не визнає заяву. Розʼяснення юриста

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
525
Школа відмовляється віддавати дитину дідусю з укриття під час тривоги: що робити батькам, якщо заклад не визнає заяву. Розʼяснення юриста
Ілюстративне зображення. Чи можуть батьки забирати дітей з укриття

Коли школярі перебувають у закладі освіти, за збереження їхнього життя і здоровʼя несуть відповідальність вчителі, тому учні не можуть самостійно виходити з укриття під час повітряної тривоги. Забирати дитину зі сховища можуть лише законні представники.

На цьому зауважує юрист Володимир Божинський в інтервʼю медіа НУШ, відповідаючи на запитання чому дідусь не може забрати школяра з укриття. За словами експерта, дідусь є близьким родичем, проте не законним представником дитини. 

Школа відмовляється віддавати дитину дідусю з укриття під час тривоги: що робити батькам, якщо заклад не визнає заяву. Розʼяснення юриста

Чи може дідусь забирати школяра з укриття. Джерело: Telegram / Харківська міська рада

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Водночас відповідно до Цивільного кодексу України, батьки мають право письмово уповноважити дідуся представляти її інтереси в закладі освіти та супроводжувати дитину (здійснювати представництво). 

Законодавство містить певну колізію:

  • відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (наказ МВС України від 09.07.2018 № 579), особи, які перебувають в укритті, повинні залишатися там до отримання сигналу "Відбій повітряної тривоги", крім випадків вимушеної аварійної евакуації.
  • згідно зі статтями 151 і 154 Сімейного кодексу України та статтею 242 Цивільного кодексу України, батьки мають першочергове право на особисте виховання та захист дитини і є її єдиними законними представниками, а воєнний стан не обмежує батьківських прав.

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