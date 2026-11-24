У соцмережі Threads розгорілася дискусія довкола уроків трудового навчання у школі. Користувачка з ніком gogaillustrator поділилася скриншотом з одного з батьківських чатів, де було зазначено, що дівчата готуватимуть бутерброди на занятті з технологій.

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У дописі жінки було зазначено, що кошти на продукти будуть використані з фонду класу, а після приготування, хлопців пригостять бутербродами. Жінку обурило, що подібне досі спостерігається у школі, адже це сприяє вихованню "чоловіків-побутових інвалідів".

"Я думала такого вже немає. У нас же так мало побутових інвалідів серед чоловіків, які самі не можуть насипати собі в тарілку їжі, – давайте виховаємо ще парочку таких поколінь", – написала користувачка мережі.

У коментарях українці згадали, як проходили уроки трудового навчання у часи їхнього навчання в школі. Так, багато хто казав, що подібні заняття нагадують "совкові технології", тоді як школярок ніхто не годує. Крім того, багато хто зазначав, що саме у такий спосіб з дівчат виховують господинь та служниць, тоді як хлопці нічого не роблять на заняттях для дівчат.

"Високі совкові технології. Досі це ла*но "домостройне" пхають".

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"А дівчат нагодувати за гроші з фонду класу ніхто не хоче?"

"То хай хлопці теж приймають участь у приготуванні бутербродів. Дівчата не служниці".

"Ми робили бутерброди, салати і навіть вареники і потім все те їли хлопці".

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"І, звісно, купляли це за свої кошти . Оце типове виховання "господинь". За 14 років я думала, що цієї дурниці вже немає".

"30 років тому ми, дівчата, мусили вдома зварити овочі на олівʼє, принести в школу разом з ножами, дошками і мисками, фартухами. Цілий урок ми різали-кришили, поки хлопці робили щось невідоме з залізяками, а далі вони, "втомлені", прийшли в клас і ми їх гарно обслуговували, підносили".

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