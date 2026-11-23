Школа в США за допомогою штучного інтелекту створила шестирічній учениці зображення її майбутнього "я" – у віці 25 років дівчинка постала на ньому медсестрою. Мати дитини обурилася таким завданням і почала вимагати від адміністрації пояснень щодо використання ШІ та особистих даних доньки.

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Про випадок, який набув широкого розголосу, розповіло видання Yahoo Life. Ніккі Андерсон із Чарлстона, штат Південна Кароліна, знайшла згенероване зображення в рюкзаку своєї доньки Гарпер, яка навчається в початковій школі. Жінка хотіла з'ясувати, чи давали батьки згоду на використання штучного інтелекту, яким саме інструментом скористалися та що сталося з інформацією, завантаженою до нього.

Однак її непокоїли не лише питання приватності. Андерсон також замислилася, як подібні зображення можуть вплинути на дитячу уяву та сприйняття власної зовнішності. За її словами, на картинці донька постала молодою, стрункою жінкою з довгим волоссям і чистою шкірою. "Власне бачення світу моєї дитини підмінили алгоритмічним уявленням про те, який вигляд має мати успішна доросла жінка", – написала вона.

Своїми міркуваннями з цього приводу Андерсон поділилась у дописі, який зібрав в Instagram понад 770 тисяч вподобань. Згодом мати дівчинки розповіла про свої спроби отримати пояснення від шкільної адміністрації.

Шкільний округ округу Чарлстон підтвердив виданню USA Today, що таке завдання справді давали учням. Після цього директор розпорядився припинити подібні практики, а для педагогів запланували навчання з використання штучного інтелекту.

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Водночас Андерсон наголосила, що не вимагає звільнити вчительку і не прагне виставити школу в поганому світлі. За її словами, донька добре почувається в обраному для неї закладі та успішно навчається.

Цей випадок привернув увагу до ширшої проблеми: батьки часто не знають, як саме школи використовують ШІ. Причому технологія не завжди помітна. Її можуть вбудовувати в навчальні програми для читання і математики, які аналізують відповіді учнів і підлаштовують завдання під їхній рівень. Учителі також використовують такі інструменти для створення тестів, завдань і навчальних матеріалів, що може бути справді корисно.

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Експертка з питань освіти Ейша Буч із Common Sense Media пояснила Yahoo Life, що батькам варто з'ясовувати, які саме цифрові інструменти застосовує школа, які дані вони збирають і куди передають цю інформацію. Особливе занепокоєння викликає завантаження дитячих фотографій, голосових записів та учнівських робіт у системи штучного інтелекту.

Професорка психології Університету Пеппердайна Дженніфер Гаррігер також застерегла, що зображення майбутнього себе можуть формувати в дітей нереалістичні уявлення про зовнішність і спонукати їх порівнювати себе з ідеалізованими образами. Водночас вона наголосила: штучний інтелект не здатен передбачити, який вигляд дитина матиме в дорослому віці.

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Фахівці вважають, що школярів потрібно знайомити з принципами роботи ШІ, але це не означає, що молодші діти мають безпосередньо користуватися генеративними інструментами. Зокрема, Буч виступила проти того, щоб школи завантажували дитячі фотографії в такі програми, навіть якщо батьки дали на це згоду.

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