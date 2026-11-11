Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
проєкт "Рассвет" – аналог StarlinkРосійський проєкт "Рассвет" уже задіяний у війні проти України: у чому небезпека і як протидіяти загрозіЯке рішення ухвалив судНа Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилосьШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріОлег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна КремлюОлег Скрипка видав нову версію загибелі Кузьми Скрябіна та пояснив, чому його смерть була вигідна КремлюЯкі зачіски стилісти радять жінкам за 60: мають неперевершений виглядЯкі зачіски стилісти радять жінкам за 60: мають неперевершений виглядБлакитне полум’я газової конфорки, калькулятор та аркуш на кухонній стільниціТариф на газ з 1 грудня: скільки коштуватиме кубометрВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетою і 163 дронами: більшість цілей збила ППО, але є наслідки в областях. ФотоДругий день мирних перемовин в Абу-Дабі завершено: які питання стали ключовимиДругий день мирних перемовин в Абу-Дабі завершено: які питання стали ключовими"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. ВідеоЖінка штовхає візок у супермаркетіПодорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
234
Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів
ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

Українські школи повинні самостійно виявляти прогалини в знаннях учнів, планувати компенсаторне навчання та використовувати інструменти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тоді як громади мають відповідати за стратегічне управління процесом подолання освітніх втрат, забезпечення закладів необхідними ресурсами, а також організацію системної психологічної підтримки.

Відповідні рекомендації містяться  у базовій моделі системи подолання освітніх втрат, яку підготувала і оприлюднила Державна служба якості освіти. Модель розробили на основі рекомендацій, які сформували за підсумками обговорень результатів моніторингового дослідження якості освіти у школах під час воєнного стану за 2023–2025 роки. Документ передбачає розмежування завдань між місцевою владою та закладами освіти.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
32,9 т.
Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором
32,9 т.
Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,9 т.
Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють
2,9 т.
Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,0 т.
Найкращі університети України 2026: які 50 вишів увійшли до рейтингу
2,0 т.
Найкращі університети України 2026: які 50 вишів увійшли до рейтингу
Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

ДСЯО надала модель подолання освітніх втрат

Одним із головних напрямів моделі є створення єдиної системи моніторингу освітніх втрат на рівні територіальних громад. Для цього пропонують формувати окремі "паспорти освітніх втрат" закладів освіти та запроваджувати цифрові дашборди, які відображатимуть ситуацію в громадах.

Крім того, ДСЯО наголошує на необхідності ухвалювати управлінські рішення на основі достовірних даних. Для цього пропонують відходити від формальної звітності та використовувати репрезентативні результати досліджень.

Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

ДСЯО надала рекомендації щодо подолання освітніх втрат у школярів. Джерело: Скриншот Facebook

Територіальні громади та школи можуть самостійно адаптувати передбачені нею інструменти відповідно до місцевих потреб і умов.

З базовою моделлю системи подолання освітніх втрат можна ознайомитися за посиланням.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашколаДержавна служба якості освіти (ДСЯО)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!