Школи повинні самостійно виявляти освітні втрати: ДСЯО запропонувала нову систему подолання прогалин у знаннях школярів

Українські школи повинні самостійно виявляти прогалини в знаннях учнів, планувати компенсаторне навчання та використовувати інструменти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тоді як громади мають відповідати за стратегічне управління процесом подолання освітніх втрат, забезпечення закладів необхідними ресурсами, а також організацію системної психологічної підтримки.

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Відповідні рекомендації містяться у базовій моделі системи подолання освітніх втрат, яку підготувала і оприлюднила Державна служба якості освіти. Модель розробили на основі рекомендацій, які сформували за підсумками обговорень результатів моніторингового дослідження якості освіти у школах під час воєнного стану за 2023–2025 роки. Документ передбачає розмежування завдань між місцевою владою та закладами освіти.

Одним із головних напрямів моделі є створення єдиної системи моніторингу освітніх втрат на рівні територіальних громад. Для цього пропонують формувати окремі "паспорти освітніх втрат" закладів освіти та запроваджувати цифрові дашборди, які відображатимуть ситуацію в громадах.

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Крім того, ДСЯО наголошує на необхідності ухвалювати управлінські рішення на основі достовірних даних. Для цього пропонують відходити від формальної звітності та використовувати репрезентативні результати досліджень.

Територіальні громади та школи можуть самостійно адаптувати передбачені нею інструменти відповідно до місцевих потреб і умов.

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З базовою моделлю системи подолання освітніх втрат можна ознайомитися за посиланням.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.