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Школяр із гірського села на Закарпатті претендує на звання найкращого хіміка світу: неймовірна історія. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
612
Школяр із гірського села на Закарпатті претендує на звання найкращого хіміка світу: неймовірна історія. Фото
Школяр із гірського села на Закарпатті претендує на звання найкращого хіміка світу. Джерело: Мирослав Білецький / Telegram

Школяр Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади (Закарпаття) позмагається за звання кращого хіміка світу. На учасників чекають теоретичний і практичний тури, за підсумками яких 31 жовтня, визначать переможця.

Юний вундеркінд уже заявив про себе на міжнародному рівні, здобувши золоту медаль 58-ї Міжнародної хімічної олімпіади, яка відбувалася в Ташкенті, Узбекистан. Участь у Кубку переможців-2026 також візьме Євгеній Лебедько з Харківщини, партнер Козака по збірній України на Міжнародній хімічній олімпіаді-2026, інформує Mukachevo.net.

Школяр із гірського села на Закарпатті претендує на звання найкращого хіміка світу: неймовірна історія. Фото

Школяр із гірського села на Закарпатті претендує на звання найкращого хіміка світу: неймовірна історія. Фото

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Завдяки перемозі на міжнародній олімпіаді Козак отримав можливість увійти до складу національної команди України. До участі у світовому змаганні хлопець також представляв Україну на Балтійській хімічній олімпіаді, яка відбулася в Ризі, столиці Латвії. Там він змагався з майже 30 учасниками з України, Естонії, Латвії та Литви. За підсумками теоретичного й практичного етапів школяр набрав найбільшу кількість балів і став переможцем.

Ці досягнення стали важливими етапами підготовки до головного міжнародного випробування року – 58-ї Міжнародної хімічної олімпіади (IChO 2026).

За даними Департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА, хлопець потрапив до першої 40-ки серед приблизно 400 найсильніших юних хіміків із 95 країн світу.

Нинішня олімпіада передбачає два етапи. Теоретичний тур перевірить, наскільки добре учасники володіють хімічними закономірностями, уміють аналізувати умови складних задач і застосовувати знання для їх розв’язання. Практичний – вимагатиме вміння працювати з хімічними процесами на практиці, проводити дослідження та отримувати обґрунтовані результати.

Школяр також отримав премію Президента України в розмірі 100 тисяч гривень за здобуте золото на 58-й Міжнародній хімічній олімпіаді.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 15-річна школярка з Києва встановила рекорд зі знання французької мови.

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