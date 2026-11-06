Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія

Одинадцятикласник із села Голятин Міжгірської громади на Закарпатті Роман Козак став одним із найкращих хіміків світу серед однолітків. Хлопець здобув Кубок переможців-2026 з хімії. Колись школяр сприймав цю науку як магію, проте згодом вона стала для нього захопленням. Змагання проходили у Києві і тривали кілька днів у складних умовах, перериваючись через повітряні тривоги й ракетні обстріли.

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В інтервʼю Суспільному Козак розповів, що готувався до олімпіади не лише за підручниками, а й на практиці. Зокрема, у лабораторіях хімічного факультету Ужгородського університету та у власній мінілабораторії, яку облаштував удома за зароблені на олімпіадах грошові винагороди. Хлопець планує повʼязати своє майбутнє з українською наукою.

"Цей кубок я отримав на оцій олімпіаді, на Кубку переможців, буквально декілька днів назад. Ну, я дуже сильно хотів його отримати, тому що зазвичай на олімпіадах, окрім міжнародної, тобі дають просто диплом, а тут такий красивий кубок. Все ж таки зробив це. Хімія для мене – це справа, якою я хочу займатися все своє життя. Хімія для мене – це шанс показати себе. Планую розвивати нашу країну і хочу стати саме науковцем", – поділився школяр.

Захоплення хімією для Козака розпочалося зі шкільних уроків. За його словами, спочатку ця наука здавалася дивом, але згодом він зрозумів її логіку і вже на першій олімпіаді, в якій він брав участь, отримав перемогу. Згодом мав перші місця на обласному рівні та вихід на міжнародну арену. Напередодні Кубку переможців старшокласник виборов золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з хімії, яка проходила в Ташкенті (Узбекистан).

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"Цей результат мене дуже приємно здивував, тому що я взагалі не сподівався на золото. Спочатку хімія здавалася більше магією, але зараз це логіка. Утім, і досі моментами трапляються надзвичайні теми, які сприймаються як своєрідна магія", – розповів Козак.

Учителька хімії Голятинського ліцею Світлана Маркович поділилася, що була впевнена в успіху учня ще до офіційного оголошення результатів. Зокрема, вона одразу розгляділа в ньому потенціал й навіть привітала його ще до оголошення результатів Кубку.

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"На Кубку була впевнена на 100%, навіть привітала його передчасно. Він мені каже: "Світлано Михайлівно, ще нема офіційних результатів", а я відповідаю: "От побачиш, Роман, так і буде", – розповіла Маркович.

Директор Голятинського ліцею Микола Дерич наголошує, що приклад Козака надихає весь заклад. Адже, хлопець довів, що навіть навчаючись і проживаючи у невеликому гірському селі можна здобувати найвищі місця у світі.

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Перемоги для хлопця – це не лише медалі та кубки. Грошові винагороди за олімпіади допомогли йому облаштувати вдома власну мінілабораторію.

"Я купив дуже багато непотрібних речей на той момент, але потім вони мені згодились все ж таки. Майже рік воно в мене просто все стояло, тому що я не вмів з цим працювати. От, потім вже я її облаштував повністю і вже з весни минулого року я займаюсь в своїй лабораторії", – сказав школяр.

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