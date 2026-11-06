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Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія
Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Одинадцятикласник із села Голятин Міжгірської громади на Закарпатті Роман Козак став одним із найкращих хіміків світу серед однолітків. Хлопець здобув Кубок переможців-2026 з хімії. Колись школяр сприймав цю науку як магію, проте згодом вона стала для нього захопленням. Змагання проходили у Києві і тривали кілька днів у складних умовах, перериваючись через повітряні тривоги й ракетні обстріли.

В інтервʼю Суспільному Козак розповів, що готувався до олімпіади не лише за підручниками, а й на практиці. Зокрема, у лабораторіях хімічного факультету Ужгородського університету та у власній мінілабораторії, яку облаштував удома за зароблені на олімпіадах грошові винагороди. Хлопець планує повʼязати своє майбутнє з українською наукою.

Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія

Роман Козак став найкращим хіміком світу. Джерело: Facebook / Василь Щур

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"Цей кубок я отримав на оцій олімпіаді, на Кубку переможців, буквально декілька днів назад. Ну, я дуже сильно хотів його отримати, тому що зазвичай на олімпіадах, окрім міжнародної, тобі дають просто диплом, а тут такий красивий кубок. Все ж таки зробив це. Хімія для мене – це справа, якою я хочу займатися все своє життя. Хімія для мене – це шанс показати себе. Планую розвивати нашу країну і хочу стати саме науковцем", – поділився школяр.

Захоплення хімією для Козака розпочалося зі шкільних уроків. За його словами, спочатку ця наука здавалася дивом, але згодом він зрозумів її логіку і вже на першій олімпіаді, в якій він брав участь, отримав перемогу. Згодом мав перші місця на обласному рівні та вихід на міжнародну арену. Напередодні Кубку переможців старшокласник виборов золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з хімії, яка проходила в Ташкенті (Узбекистан).

"Цей результат мене дуже приємно здивував, тому що я взагалі не сподівався на золото. Спочатку хімія здавалася більше магією, але зараз це логіка. Утім, і досі моментами трапляються надзвичайні теми, які сприймаються як своєрідна магія", – розповів Козак.

Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія

Роман Козак здобув Кубок переможців з хімії. Джерело: Facebook / Василь Щур

Учителька хімії Голятинського ліцею Світлана Маркович поділилася, що була впевнена в успіху учня ще до офіційного оголошення результатів. Зокрема, вона одразу розгляділа в ньому потенціал й навіть привітала його ще до оголошення результатів Кубку.

"На Кубку була впевнена на 100%, навіть привітала його передчасно. Він мені каже: "Світлано Михайлівно, ще нема офіційних результатів", а я відповідаю: "От побачиш, Роман, так і буде", – розповіла Маркович.

Директор Голятинського ліцею Микола Дерич наголошує, що приклад Козака надихає весь заклад. Адже, хлопець довів, що навіть навчаючись і проживаючи у невеликому гірському селі можна здобувати найвищі місця у світі.

Школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу: у чому секрет його успіху та до чого тут магія

Роман Козак на олімпіаді. Джерело: Facebook / Василь Щур

Перемоги для хлопця – це не лише медалі та кубки. Грошові винагороди за олімпіади допомогли йому облаштувати вдома власну мінілабораторію.

"Я купив дуже багато непотрібних речей на той момент, але потім вони мені згодились все ж таки. Майже рік воно в мене просто все стояло, тому що я не вмів з цим працювати. От, потім вже я її облаштував повністю і вже з весни минулого року я займаюсь в своїй лабораторії", – сказав школяр.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 11-річна школярка встановила рекорд прочитавши найдовшу скоромовку в світі.

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