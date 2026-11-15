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Шпилька чи булавка? Як правильно сказати українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
144
Шпилька чи булавка? Як правильно сказати українською
Шпильки і булавки. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У повсякденному житті ми часто використовуємо невеликі металеві предмети, щоб скріпити тканину, приколоти прикрасу або закріпити волосся. Одні називають їх шпильками, інші – булавками.

Обидва слова можна почути в українському мовленні, проте між ними є певні відмінності. Як правильно називати цей предмет і якому слову краще віддавати перевагу, розповідає OBOZ.UA.

Насправді обидва слова існують в українській мові та зафіксовані у словниках. Проте вони відрізняються особливостями вживання.

У Словнику української мови слово "булавка" означає невелику голку з голівкою на тупому кінці. Його подають як синонім до слова "шпилька".

Водночас у Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначено, що "булавка" є рідковживаним словом. Тому в повсякденному мовленні перевагу варто віддавати саме "шпильці".

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Слово "булавка" не є вигаданим чи відсутнім в українській мові, однак "шпилька" має ширшу сферу використання.

Цікаво й те, що назви мають різне походження. "Булавка" споріднена зі словом "булава", яким позначали зброю або символ влади з потовщеним кінцем. Своєю чергою, "шпилька" має іншомовне, ймовірно німецьке походження.

В українській мові це слово використовують не лише для позначення предметів, якими скріплюють тканину. Наприклад, шпильками називають високі тонкі підбори жіночого взуття. Також це можуть бути пристосування для закріплення волосся у зачісці.

Крім того, слово має переносне значення. Вислів "пустити шпильку" означає зробити комусь дошкульне або уїдливе зауваження. Так говорять, коли людина намагається зачепити співрозмовника словами.

Ще одне цікаве значення стосується рослин. Шпилькою можуть називати хвоїнку – тонкий голкоподібний листок сосни, ялини чи іншого хвойного дерева.

До речі, історія таких предметів сягає давнини. Ще в бронзову добу люди користувалися металевими та кістяними пристосуваннями для скріплення одягу. А сучасну англійську шпильку із застібкою запатентував американський винахідник Волтер Гант у 1849 році.

Отже, "шпилька" і "булавка" – словникові українські слова, однак друге має позначку "рідко". Тому, якщо йдеться про звичайну голку з голівкою для скріплення тканини, краще обирати слово "шпилька".

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