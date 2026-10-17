Швидко знайдіть відмінності: головоломка для найуважніших

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані ГенштабуІлюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії введуть не усюди: де не буде світла 17 жовтняІлюстрація - гроші, виплатаПенсійний фонд показав кількість "особливих" пенсіонерів: десятки тисяч отримують щомісячно пенсію від 30 тис. грнНа Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відеоНа Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відеоДвоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. ФотоДвоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. Фото"Петро Щур! Мамина світлиця": син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет"Петро Щур! Мамина світлиця": син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото"Не маємо підривати власну оборону": у Греції виправдались, чому не передадуть Україні ракети Patriot"Не маємо підривати власну оборону": у Греції виправдались, чому не передадуть Україні ракети PatriotМоторошна знахідка на дні озера: у США ідентифікували тіло, яке роками пролежало в діжціМоторошна знахідка на дні озера: у США ідентифікували тіло, яке роками пролежало в діжціІлюстрація. ГороскопНа Близнюків чекає море емоцій, а Терези отримають чималі гроші: гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку

Швидко знайдіть відмінності: головоломка для найуважніших

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 126
Швидко знайдіть відмінності: головоломка для найуважніших
Знайдіть на картинці з хлопчиком та акваріумом три відмінності за 45 секунд. Джерело: Captain Brain

Головоломки на пошук відмінностей зараз на піку популярності, і це зовсім не дивно. Вони дозволяють сповільнитись на хвильку, відволіктись від божевільного світу і розім’яти мозок, якому тренування потрібні так само, як і м’язам. Дивіться зображення нижче.

OBOZ.UA сьогодні пропонує вам цікаве маленьке випробування. Уважно роздивіться ці два малюнки, на яких хлопчик спостерігає за рибками в акваріумі. На перший погляд вони здаються абсолютно однаковими. Але насправді між цими зображеннями заховалися 3 дрібні відмінності, і ваше завдання – знайти їх усі лише за 45 секунд.

Швидко знайдіть відмінності: головоломка для найуважніших

У вас є 45 секунд, щоб знайти тут три відмінності. Джерело: Captain Brain

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 336
Чому "вулиці Рима", але "історія Стародавнього Риму"? Це просте правило все пояснює
icon 336
Чому "вулиці Рима", але "історія Стародавнього Риму"? Це просте правило все пояснює
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 180
Лікарчук – уряду: відстаньте від учителів і директорів, панове, вони й так роблять усе можливе!
icon 180
Лікарчук – уряду: відстаньте від учителів і директорів, панове, вони й так роблять усе можливе!
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 2,7 т.
Коли осінні канікули в Києві в 2026 році
icon 2,7 т.
Коли осінні канікули в Києві в 2026 році

Такі головоломки підходять усім, незалежно від віку і досвіду участі в інтелектуальних іграх. Ваша задача – не дати кольорам, деталям і навіть зовнішнім факторам відволікти вас від пошуку правильних відповідей. Це може бути складніше, ніж здається. Поставте таймер на 45 секунд і спробуйте перевірити себе.

Якщо час минув, а ви не впорались, не сумуйте. Результат у 45 секунд на цій головоломці можуть показати лише найуважніші гравці. Тому просто продовжуйте пошуки, але уже без ліміту часу.

Готові перевірити себе? Нижче ми публікуємо підказку, на якій всі три відповіді відмічені кружечками. Ось де заховались всі відмінності.

Швидко знайдіть відмінності: головоломка для найуважніших

Відповідь на головоломку. Джерело: Captain Brain

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, на якій потрібно було знайти п’ять прихованих тварин.

Схожі теми
головоломкатести
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись