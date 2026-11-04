"Скатертью дорога": як перекласти українською та які є влучні відповідники
У вас щойно закінчилась неприємна розмова і ви хочете ефектно і не дуже делікатно попрощатися зі співрозмовником так, щоб він пішов і більше не повертався. Як ви зробите це українською мовою?
Вам могла пригадатись фраза "скатертью дорога", але вона російська. Знайти їй вдалі відповідники взявся філолог і телеведучий Віктор Дяченко.
Першим він пригадав вислів "полотном дорога". "Це прямий, але питомий український відповідник. Замість російської скатертини ми ставимо "полотно". Звучить автентично і чітко передає суть: іди собі з богом, ніхто тебе тут не чіпає.
Відчуття полегшення від того, що неприємна людина вас покидає, Дяченко також порадив передавати такими фразами:
- Баба з воза – коням легше;
- З богом, Парасю;
- Нехай щастить (звісно, промовлене в саркастичному тоні).
Всі ці фрази у відповідному контексті мають легкий зневажливий відтінок, щоб емоційно і з іронією відпустити людину на всі чотири сторони, вказує мовознавець.
Якщо ж спілкування відбувається у неформальному ключі, то можна вдатись і до жаргонізмів:
- здрисни;
- дуй звідси;
- ноги в руки і шуруй;
- зроби так, щоб я тебе шукав.
Ці висловлювання звучать уже не так елегантно. І доречні далеко не у всякій ситуації і не в кожному товаристві.
Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно перекласти українською вислів "по созвону".