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"Скатертью дорога": як перекласти українською та які є влучні відповідники

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
606
"Скатертью дорога": як перекласти українською та які є влучні відповідники
Як побажати комусь піти і не повертатись українською. Джерело: Matthias Clamer

У вас щойно закінчилась неприємна розмова і ви хочете ефектно і не дуже делікатно попрощатися зі співрозмовником так, щоб він пішов і більше не повертався. Як ви зробите це українською мовою?

Вам могла пригадатись фраза "скатертью дорога", але вона російська. Знайти їй вдалі відповідники взявся філолог і телеведучий Віктор Дяченко.

Першим він пригадав вислів "полотном дорога". "Це прямий, але питомий український відповідник. Замість російської скатертини ми ставимо "полотно". Звучить автентично і чітко передає суть: іди собі з богом, ніхто тебе тут не чіпає.

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Відчуття полегшення від того, що неприємна людина вас покидає, Дяченко також порадив передавати такими фразами:

  • Баба з воза – коням легше;
  • З богом, Парасю;
  • Нехай щастить (звісно, промовлене в саркастичному тоні).

Всі ці фрази у відповідному контексті мають легкий зневажливий відтінок, щоб емоційно і з іронією відпустити людину на всі чотири сторони, вказує мовознавець.

Якщо ж спілкування відбувається у неформальному ключі, то можна вдатись і до жаргонізмів:

  • здрисни;
  • дуй звідси;
  • ноги в руки і шуруй;
  • зроби так, щоб я тебе шукав.

Ці висловлювання звучать уже не так елегантно. І доречні далеко не у всякій ситуації і не в кожному товаристві.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно перекласти українською вислів "по созвону".

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