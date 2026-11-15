Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Північна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційПівнічна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційВоскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на ЗапоріжжіВоскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на ЗапоріжжіКлієнтам ПриватБанку радять замінити карткиКлієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому слід прийти до відділенняУ Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу""Допомога Україні – це захист Франції!" Макрон закликав перешкодити новій авантюрі Путіна"Допомога Україні – це захист Франції!" Макрон закликав перешкодити новій авантюрі ПутінаЗбірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. ВідеоЗбірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. ВідеоVolkswagen GolfУкраїнці масово скуповують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіШахедАрмія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині: є загиблі та пораненіВ Україні різко переписали ціни на картоплюВ Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограмІлюстрація - платіжка за ЖКПУкраїнцям "накинули" подвійний тариф: "комуналка" різко здорожчала
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
87
Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний
"Серцевий", "сердешний" і "сердечний" - яке слово що означає. Джерело: Pexels

Щоразу, коли Дональд Трамп знову щось наверзе про війну в Україні, у багатьох наших співгромадян стається напад серцевого болю. Чи все ж краще сказати сердечного?

Насправді обидва слова існують в українській мові, але мають різне значення. Такі схожі, але при цьому не однакові слова називаються паронімами. OBOZ.UA розбирався, у чому різниця між прикметниками "серцевий" і "сердечний". А на додачу ще й їхнім третім братом-близнюком – словом "сердешний".

Серцевий

Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Тлумачення слова "серцевий". Джерело: Скриншот

Цим словом описують лише стани здоров’я, пов’язані із серцем, та називають засоби для лікування серця. Тобто ми можемо сказати "серцевий біль", "серцеві краплі", "порушення серцевого ритму".

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
177
"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе
177
"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
21
Оберіть колір манікюру: тест покаже правду про вас
21
Оберіть колір манікюру: тест покаже правду про вас
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
12
Мистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуків
12
Мистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуків

Сердешний

Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Тлумачення слова "сердешний". Джерело: Скриншот

Це теж досить вузьке поняття. Так українською мовою кажуть про когось, хто викликає співчуття, про нещасну, безталанну істоту. Про таку ще можемо сказати "бідолашна". Вживаємо це слово, коли потрібно висловити співчуття.

Сердечний

Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Тлумачення слова "сердечний". Джерело: Скриншот

Найширше поняття у цьому ряду. Може мати значення перших двох. Проте лише "сердечний" кажемо, коли говоримо про настрої, почуття чи переживання ("сердечний друг", "сердечні таємниці", "сердечна подяка"). Також називаємо так людину добру, щиру, дружню, співчутливу, вірну, віддану.

Отже, біль може бути як серцевим, так і сердечним. Так само, як і ліки. Вдячність – тільки сердечною. А постраждала від якогось нещастя людина – тільки сердешною.

Раніше OBOZ.UA пояснював, у чому різниця між словами "складний" та "складаний".

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська моваСерце
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!