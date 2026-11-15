Схожі, але не однакові: яка різниця між словами серцевий і сердечний

Щоразу, коли Дональд Трамп знову щось наверзе про війну в Україні, у багатьох наших співгромадян стається напад серцевого болю. Чи все ж краще сказати сердечного?

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Насправді обидва слова існують в українській мові, але мають різне значення. Такі схожі, але при цьому не однакові слова називаються паронімами. OBOZ.UA розбирався, у чому різниця між прикметниками "серцевий" і "сердечний". А на додачу ще й їхнім третім братом-близнюком – словом "сердешний".

Серцевий

Цим словом описують лише стани здоров’я, пов’язані із серцем, та називають засоби для лікування серця. Тобто ми можемо сказати "серцевий біль", "серцеві краплі", "порушення серцевого ритму".

Сердешний

Це теж досить вузьке поняття. Так українською мовою кажуть про когось, хто викликає співчуття, про нещасну, безталанну істоту. Про таку ще можемо сказати "бідолашна". Вживаємо це слово, коли потрібно висловити співчуття.

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Сердечний

Найширше поняття у цьому ряду. Може мати значення перших двох. Проте лише "сердечний" кажемо, коли говоримо про настрої, почуття чи переживання ("сердечний друг", "сердечні таємниці", "сердечна подяка"). Також називаємо так людину добру, щиру, дружню, співчутливу, вірну, віддану.

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Отже, біль може бути як серцевим, так і сердечним. Так само, як і ліки. Вдячність – тільки сердечною. А постраждала від якогось нещастя людина – тільки сердешною.

Раніше OBOZ.UA пояснював, у чому різниця між словами "складний" та "складаний".