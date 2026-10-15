''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Дітям складно осягнути концепцію абстрактних чисел, але вони легко орієнтуються, якщо пояснити їх на конкретних прикладах. Про цей кумедний та показовий випадок, який це доводить, розповіла репетиторка з математики Марія Захарчук.

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Випадок зі своєї практики вона описала у Threads. Під час заняття викладачка дала учениці завдання порахувати 0,75 + 0,75, але дитина не змогла виконати операцію з десятковими дробами. І тоді репетиторка вирішила перейти на більш конкретні приклади. "Я: "От уяви: ти купуєш у магазині дві пляшки Coca-Cola по 0,75 л. Скільки літрів Coca-Cola ти купила?" Вона: "ОООООО! 1,5 ЛІТРА КОКА-КОЛИ!" Coca-Cola править світом…", – поділилася освітянка.

Допис повеселив користувачів соцмережі. Вони почали пригадувати, що їм допомогло навчитись математики, і пропонували свої варіанти наочних прикладів. Наприклад, розповіли про хлопчика, який не міг нічого порахувати, якщо не "перевести" все в євро. Тепер цей хлопчик виріс і непогано заробляє.

Також було в коментарях чимало жартів про те, що лічба на алкогольних напоях була би ще ефективнішою. Хоча дехто зумів пояснити дітям концепцію дробів на прикладі шматочків торта.

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Загалом коментатори похвалили педагогиню за те, що вона змогли знайти асоціативний підхід до дитини. І висловлювали сподівання, що вона тепер стала улюбленою викладачкою цієї учениці.

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