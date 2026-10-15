''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЯк працювала схемаСхема Баленка: через райсуд у маленькому містечку переоформлювали нерухомість у Києві на мільйони доларів. Розслідування OBOZ.UAКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяРемонт на лінії електропередачі. ІлюстраціяРосія обрала нові цілі для ударів по енергетиці України: що хочуть знищити в першу чергуГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнцям дадуть до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: програму допомоги розширилиРосія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповілиРосія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповілиУкраїна втрачає до $200 млн щомісяця, потрібно терміново відновити роботу морських портів – медіаУкраїна втрачає до $200 млн щомісяця, потрібно терміново відновити роботу морських портів – медіа"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. Відео"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. ВідеоХочуть закріпитися: Трегубов розповів, скільки військових РФ залишилося в Куп'янськуХочуть закріпитися: Трегубов розповів, скільки військових РФ залишилося в Куп'янську

"Скільки буде 0,75 + 0,75?" Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 225
"Скільки буде 0,75 + 0,75?" Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад
Якщо дитина не може зрозуміти абстрактні числа, варто дати їй більш конкретний приклад з чимось знайомим. Джерело: Unsplash

Дітям складно осягнути концепцію абстрактних чисел, але вони легко орієнтуються, якщо пояснити їх на конкретних прикладах. Про цей кумедний та показовий випадок, який це доводить, розповіла репетиторка з математики Марія Захарчук.

Випадок зі своєї практики вона описала у Threads. Під час заняття викладачка дала учениці завдання порахувати 0,75 + 0,75, але дитина не змогла виконати операцію з десятковими дробами. І тоді репетиторка вирішила перейти на більш конкретні приклади. "Я: "От уяви: ти купуєш у магазині дві пляшки Coca-Cola по 0,75 л. Скільки літрів Coca-Cola ти купила?" Вона: "ОООООО! 1,5 ЛІТРА КОКА-КОЛИ!" Coca-Cola править світом…", – поділилася освітянка.

''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Репетиторка з математики показала, як діти легко розв'язують завдання, якщо замінити абстрактні цифри чимось конкретним. Джерело: Скриншот

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 993
Зробіть дві стрілки з однієї: головоломка з сірниками
icon 993
Зробіть дві стрілки з однієї: головоломка з сірниками
Анна БоклажукАнна Боклажук
icon 966
"Біжіть негайно!" Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину
icon 966
"Біжіть негайно!" Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину
Олена БилімОлена Билім
icon 861
Оберіть сумочку: тест покаже ваші приховані риси
icon 861
Оберіть сумочку: тест покаже ваші приховані риси

Допис повеселив користувачів соцмережі. Вони почали пригадувати, що їм допомогло навчитись математики, і пропонували свої варіанти наочних прикладів. Наприклад, розповіли про хлопчика, який не міг нічого порахувати, якщо не "перевести" все в євро. Тепер цей хлопчик виріс і непогано заробляє.

''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

У коментарях розповіли про хлопчика, який міг рахувати тільки в євро. Джерело: Скриншот

Також було в коментарях чимало жартів про те, що лічба на алкогольних напоях була би ще ефективнішою. Хоча дехто зумів пояснити дітям концепцію дробів на прикладі шматочків торта.

''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Коментатори жартували, що в алкогольних напоях рахувати було би ще легше. Джерело: Скриншот

Загалом коментатори похвалили педагогиню за те, що вона змогли знайти асоціативний підхід до дитини. І висловлювали сподівання, що вона тепер стала улюбленою викладачкою цієї учениці.

''Скільки буде 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Хтось рахував у літрах, а хтось - у шматочках торта. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, як приклад із водою і пляшками допоміг пояснити підступне математичне завдання з НМТ

Схожі теми
репетиторматематикасоцмережі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись