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Скільки дітей мінімум має бути в класі за законом: що потрібно знати батькам

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
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Скільки дітей мінімум має бути в класі за законом: що потрібно знати батькам
Чи може вважатись укомплектованим клас, в якому діти навчаються дистанційно. Джерело: Pexels

Мінімальна наповнюваність класу в українських школах має становити щонайменше 5 учнів, а діти на сімейній формі навчання рахуються як учні закладу, проте самі по собі не гарантують функціонування повноцінного класу. Про це розповіла юристка, голова громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова.

Таке роз’яснення вона дала для освітнього порталу "Нова українська школа" ( НУШ), відповідаючи на запитання батьків та педагогів. Зокрема Парфьонова прокоментувала, чи може існувати клас, в якому четверо дітей навчаються онлайн, а ще двоє перебувають на сімейній формі навчання. Зокрема автора питання турбувало, в якому законі це прописано, що це повноцінний клас і чи буде виділятися на нього субвенція державою.

За словами юристки, згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту", клас не може існувати, якщо в ньому навчається менше ніж 5 осіб. Якщо ж у класі, наприклад, лише 4 дитини навчаються офлайн, а ще 2 перебувають на сімейній формі за кордоном, це не утворює автоматично звичайний клас. Водночас для початкової школи у таких випадках законодавство передбачає можливість створення з'єднаного класу-комплекту, мінімальна наповнюваність якого також становить 5 учнів.

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Юристка також пояснила нюанси державного фінансування. Діти, які перебувають на сімейній формі навчання (порядок якої затверджений наказом МОН № 160), враховуються у формулі освітньої субвенції як окрема група. Проте це не означає, що держава окремо виділяє кошти на повноцінне утримання класу з кількох осіб. Нараховування відбуваються за загальним контингентом учнів та розрахунковими показниками.

Окрім цього, з 1 вересня 2026 року за постановою КМУ № 1077 для початкових класів вступає в дію гранична розрахункова наповнюваність у 24 учні. Цей норматив використовується саме для розрахунку субвенції, а не є мінімальною планкою для відкриття класу.

Батькам, які мають сумніви щодо форми роботи класу їхніх дітей у навчальному році, Альона Парфьонова порадила звернутися до адміністрації закладу. Школа має надати офіційний наказ про формування класу та пояснити нормативно-правові підстави його створення за наявного співвідношення форм навчання.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чим може обернутись для учителя скорочення уроків до 35 хвилин, як порадив чинний міністр освіти Андрія Бутенко.

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